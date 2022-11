Les fuites d’images des Sims 5 révèlent des immeubles

Aurons-nous des appartements ?

La fuite est composée de plusieurs photographies prises directement sur un écran (ce ne sont même pas des captures d’écran) et montrent un petit aperçu de ce à quoi ressembleront les intérieurs des maisons. Nous pouvons voir à quel point les intérieurs sont beaucoup plus personnalisables, comme EA lui-même l’a annoncé dans l’émission qu’il a faite il y a quelques semaines, cependant, la chose la plus intéressante est à l’extérieur.

Comme le montrent les images, il semble que la ville dans laquelle nous vivrons avec nos sims aura plus de volume que jamais, puisqu’elle sera composée de grands immeubles où se situera notre appartement.

Mais avant de penser que nous pouvons naviguer entre les étages et visiter des centaines de voisins, il est fort probable que tous ces bâtiments ne servent qu’à stocker une maison par bloc (l’icône qui apparaît dans l’image le précise).

mijotage central | multilingue @centralsimmerML FUITE🚨 Certaines images ont été divulguées à partir de Project Rene (The Sims 5) Playtesting. Rappelons-nous que le serveur de test EA a peut-être été violé par des pirates (ce n’est pas encore confirmé). Qu’est-ce que tu penses? 11 novembre 2022 • 13:19

encore bientôt

Rappelons que Project René n’est rien de plus qu’une phase de développement prématurée des futurs Sims 5, donc s’il y a des choses qui ne vous conviennent pas, c’est normal. Ce n’est rien de plus qu’un croquis agrandi, même s’il est vrai que l’apparence ne semble pas trop mauvaise, nous ne sommes donc peut-être pas loin du résultat final du jeu.

Les captures d’écran montrent également que le mode test était le mode construction, car il n’y avait pas de sims impliqués dans l’environnement. Cependant, étant donné que la plupart des fans de Sims s’amusent à construire et à concevoir des intérieurs, ces captures d’écran seront de la musique à vos oreilles.

Quand sortira Les Sims 5 ?

Mais ne soyez pas nerveux. Il reste encore un long chemin à parcourir pour voir Les Sims 5 en store, et quand on dit beaucoup, on entend au moins deux ans. Le jeu est toujours un projet de développement (Project Rene) et compte tenu de tout ce que EA prévoit de couvrir (jeu multiplateforme sur PC et mobile), le développement sera très probablement assez étendu.

Pour cette raison, nous ne voyons pas Les Sims 5 avant 2024 dans les stores, sinon ils auraient signalé 2023 comme date de sortie, même s’ils n’ont pas spécifié de mois.