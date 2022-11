Jeff Bezos prévoit de donner la majorité de sa fortune

En bref: Jeff Bezos a l’intention de donner la majorité de sa richesse de son vivant, a déclaré le fondateur d’Amazon à CNN dans une récente interview. Au moment d’écrire ces lignes, Bezos est répertorié comme la deuxième personne la plus riche du monde avec une fortune de 151 milliards de dollars selon le Forbes 400. L’entrepreneur en série Elon Musk occupe la première place avec une valeur nette de 251 milliards de dollars.

Les personnes ayant une opinion sur la façon dont Bezos devrait dépenser son argent l’ont critiqué pour ne pas avoir agi plus tôt. Bezos n’a pas non plus signé le Giving Pledge, une organisation caritative fondée par Bill Gates et Warren Buffett en 2010 qui encourage les personnes et les couples riches à contribuer au moins la moitié de leur valeur nette à des causes philanthropiques, soit de leur vivant, soit à leur mort.

Plus de 230 signataires de 28 pays différents ont signé le Giving Pledge à ce jour, y compris l’ex-femme de Bezos, MacKenzie Scott. Elle se classe actuellement 18e sur le Forbes 400 avec une valeur nette d’environ 37,7 milliards de dollars.

Nous venons d’annoncer un nouveau lauréat du prix Courage et civilité — @DollyParton, qui dirige avec son cœur, et mettra ce prix de 100 millions de dollars à profit pour aider tant de gens. Elle rejoint les lauréats précédents, @VanJones68 et @Chefjoseandres. Félicitations, Dolly ! pic.twitter.com/dzTuoGVp3G —Jeff Bezos (@JeffBezos) 12 novembre 2022

Bezos a déclaré que la majeure partie de sa richesse sera utilisée pour lutter contre le changement climatique et pour soutenir les personnes qui, selon lui, peuvent unifier l’humanité. Au cours du week-end, la star de la musique country et philanthrope Dolly Parton a reçu le Bezos Courage and Civility Award. L’honneur est venu avec une subvention de 100 millions de dollars que Parton peut donner à des œuvres de bienfaisance comme elle l’entend.

Bezos a déclaré que la construction d’Amazon n’était pas facile et qu’il découvre que la philanthropie est très similaire. « Le plus difficile est de trouver comment le faire avec effet de levier », a-t-il noté, ajoutant qu’il existe de nombreuses façons d’être très inefficace avec cela. « Nous renforçons la capacité de donner cet argent », a-t-il déclaré.

Amazon a été fondé par Bezos à la mi-1994 dans son garage à Bellevue, Washington. La plate-forme vendait initialement des livres, mais s’est finalement étendue pour inclure des marchandises couvrant presque toutes les catégories de vente au détail. Aujourd’hui, Amazon est l’une des plateformes de commerce électronique les plus importantes et les plus performantes au monde.

Bezos a démissionné de son poste de PDG en juillet 2021, mais continue d’exercer les fonctions de président exécutif de l’entreprise. Il possède également le Washington Post et l’entreprise privée de tourisme spatial Blue Origin, et serait intéressé par l’achat de l’équipe de football des Washington Commanders de la NFL aux côtés de Jay-Z.