Ces écouteurs se nettoient d’eux-mêmes, mais ils n’enlèveront pas ce que vous détestez le plus dans vos oreilles

Avouez-le, vous avez aussi un faible pour le partage d’écouteurs intra-auriculaires. Tu n’es pas seul. Ce sont de très petits appareils qui entrent dans les zones très intimes de l’autre (nous ne savons pas sur quel ton vous lisez ceci, mais ok), et il n’y a rien de pire que de laisser à quelqu’un une paire d’écouteurs ou de regarder quelqu’un d’autre et de voir ça ils sont sales. Eh bien, il y a quelqu’un qui a pensé à vous, mais pas au niveau auquel vous vous attendez.

Ils nettoient, mais pas tant que ça

La marque de son professionnelle Audio-Technica a présenté les nouveaux True Wireless ATH-TWX9, des modèles d’écouteurs intra-auriculaires True-Wireless très complets qui incluent la suppression du bruit, la technologie 360 ​​Reality Audio et les modes de transparence auditive, mais s’il y a quelque chose qui en particulier attire l’attention de ces modèles est leur système de stérilisation aux rayons UV.

C’est vrai, ces écouteurs se nettoient tout seuls, mais malheureusement le nettoyage se limite à éliminer les bactéries et virus de surface (ce qui n’est pas peu), mais pas un nettoyage en profondeur qui ne laisse aucune trace de débris de cérumen qui s’accumulent généralement dans ce type d’écouteurs.

Il est important de souligner que ce type de nettoyage s’effectue à l’aide de LED ultraviolettes efficaces à 99% contre E.coli et les virus bactériophages, mais à aucun moment il n’a été démontré qu’il le peut contre le Coronavirus par exemple. Ni ce système ni le reste des stérilisateurs UV qui existent sur le marché.

Propre, mais aussi bon son

En tout cas, il est aisé de comprendre que cette fonction n’est qu’une parure de plus dans l’excellente carte de motivation de l’équipe. Sa conception semble assez soignée et de grande qualité, et la qualité sonore relève de la signature de la marque elle-même, qui, avec une expérience sans fin, garantit d’excellentes performances avec ses transducteurs de 5,8 millimètres avec une gamme de hautes fréquences.

Entre autres fonctions, nous trouverons la possibilité d’appairer le casque à deux appareils Bluetooth en même temps avec l’appairage multipoint, le mode à faible latence, le contrôle de l’environnement pour éliminer le bruit (avec cinq modes prédéfinis qui sont sélectionnés avec une commande tactile) ou écouter l’environnement autour de vous.

Bref, on a affaire à des modèles haut de gamme qui ont pratiquement tout ce qu’on peut demander aux écouteurs True-Wireless à l’heure actuelle, et qui incluent aussi le petit plus particulier de sa boîte avec un système de stérilisation intégré, qui est quand même un plus qui plus d’un aimerait avoir.

Le prix de ces Audio-Technica ATH-TWX9 est de 319 euros, et peuvent être achetés dès maintenant sur le site officiel du fabricant, ou sur Amazon, puisque le produit importé est actuellement disponible depuis le Kingdom-Uni pour pratiquement le même prix que l’officier.

