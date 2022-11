Studio Ghibli et Star Wars ensemble ? Ce que l’on sait de cette bombe

C’est l’actualité de vendredi sur internet. Et ce n’est pas pour moins. Studio Ghibli a annoncé qu’il travaillait avec Lucasfilm, et bien sûr, tous les yeux sont rivés sur la franchise Star Wars en ce moment. De quel type de collaboration parlerait-on ? quand cela arrivera-t-il ? quels détails supplémentaires savons-nous ? Rassurez-vous, si toutes ces questions vous taraudent désormais la tête, vous n’êtes pas seul. Nous essaierons d’y répondre.

Studio Ghibli, l’animation japonaise la plus spéciale

Le contenu d’animation provenant du Japon est énorme, mais avouons-le, Studio Ghibli a quelque chose qui manque à tout le monde. Ce sera son atmosphère, son récit, la musique (généralement de Joe Hisaishi et Cat trompette) ou cette technique qu’il a pour capturer ses dessins à l’écran. Ou tout ce qui précède ensemble. Quoi qu’il en soit, le studio s’est bâti au fil du temps une excellente réputation qui a contribué à générer une énorme légion de fans à travers le monde.

Parmi les films les plus célèbres du Studio Ghibli, nous avons Spirited Away (celui qui a catapulté l’entreprise à sa renommée internationale), Princess Mononoke ou My Neighbour Totoro, entre autres belles pièces. Maintenant peut-être devrait-il ajouter à son CV une collaboration très spéciale avec un studio américain comme Lucasfilm. Ou du moins, c’est ce que nous attendons tous après l’annonce énigmatique qu’il a faite sur son compte Twitter officiel.

La collaboration avec Lucasfilm, de quoi s’agit-il ?

Studio Ghibli n’a eu qu’un seul tweet dans lequel il n’y a même pas de texte pour nous rendre tous fous. Ce qui est montré dans la publication n’est ni plus ni moins qu’une très courte vidéo dans laquelle apparaît le logo de l’entreprise fondée par George Lucas, comme vous pouvez le voir ci-dessous :

ス タ ジ オ ジ ブ リ STUDIO GHIBLI @JP_GHIBLI 10 novembre 2022 • 16:00

La firme japonaise n’a pas fait d’autres déclarations pour le moment mais Lucasfilm a commenté « l’annonce », indiquant, selon Gizmodo, que « tout sera bientôt révélé ». Il ne faudrait donc pas tarder à découvrir ce que mijotent ces deux sociétés.

Est-ce lié à Star Wars ? Tout indique oui car c’est la franchise la plus importante au sein de l’entreprise et celle qui aurait sans doute le plus d’impact. Il faut aussi rappeler qu’il existe une série d’anthologie animée appelée Star Wars Visions, composée de courts métrages dans lesquels les studios d’anime japonais donnent leur touche et leur vision. Blanc et embouteillé, n’est-ce pas ?Il est donc fort probable qu’ils préparent un épisode avec Studio Ghibli entre les deux.

De même les habitants de Gizmodo précise que la deuxième plus grande franchise de la maison américaine est la saga d’Indiana Jones, donc, bien que peu probable, nous ne devrions pas non plus l’exclure. Et puis il y a Willow, qui présente maintenant une série télévisée sur Disney + (et dont l’aura est vraie pour mieux correspondre à Ghibli, il faut le dire).

Il est difficile de ne pas être excité ou nerveux à ce stade, mais nous craignons de devoir garder notre sang-froid jusqu’à ce que l’une des deux sociétés lâche prise. Heureusement, il semble que ce sera plus tôt que tard alors… n’allez pas loin !