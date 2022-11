Le youtubeur qui dévore des chauves-souris en vidéo a été interpellé : « Ça risque de propager de nouveaux virus »

La créatrice s’appelle Phonchanok Srisunaklua : elle encourt désormais cinq ans de prison et 13 500 euros d’amende.

Il y a encore des clips sur Facebook. Elles durent quelques minutes mais suffisent pour comprendre le sens de tout le contenu. Le plan est fixe et devant la caméra on voit le créateur thaïlandais Phonchanok Srisunaklua dévorer des carcasses de chauve-souris immergées dans une pièce épicée. Aucun détail n’est épargné. Phonchanok dissèque le petit mammifère avec ses mains, arrache les ailes puis déchire toutes les parties du corps. Elle prend aussi de temps en temps de généreuses cuillerées de soupe dans le bol sous elle.

La créatrice a posté ce contenu sur sa chaîne YouTube connue sous le nom de Gin Zap Bep Nua Nua, traduit en italien « Je mange des plats épicés et délicieux ». En plus des commentaires dégoûtés de ses abonnés, ce contenu lui a également coûté une arrestation pour avoir enfreint un certain nombre de lois sur la protection de la faune. Il risque maintenant cinq ans de prison et une amende d’environ 500 000 Bath, soit environ 13 500 euros. Selon The Telegraph, les animaux consommés sont des chauves-souris asiatiques Lesser Yellow House.

Le lien entre les chauves-souris et le coronavirus

Avant que la vidéo ne soit retirée de YouTube, de nombreux utilisateurs ont critiqué Phonchanok pour les risques pour la santé associés à la consommation de chauves-souris. Cette espèce est indiquée comme l’une des plus probables pour l’origine du Coronavirus qui a déclenché la pandémie qui a débuté en Chine en janvier 2020. Et pas seulement. Selon certaines reconstructions, le saut d’espèce de ce virus a été rendu possible précisément par la vente de chauves-souris sur les marchés alimentaires de Wuhan.

Eddie Holmes, virologue à l’Institut de Sydney, a expliqué qu’il existe des risques de passage d’agents pathogènes en mangeant ces animaux : « Nous savons que les virus se déversent constamment de la faune sauvage vers l’homme, et c’est ce qui entraîne les épidémies et les pandémies ». Nous devons faire tout notre possible pour nous éloigner physiquement de la faune ».

Nourriture avalée devant la salle : que sont les mukbangs

Phonchanok Srisunaklua n’est pas le seul créateur à travailler avec ce type de vidéo. Le genre s’appelle mukbang, parfois aussi sous le nom de mukbag, et est assez bien connu sur le web. Ce sont de très longues vidéos dans lesquelles le protagoniste mange sans calme mais sans arrêter d’énormes quantités de nourriture devant la caméra. Il a tendance à faire comprendre aux gens en détail ce qui se retrouve dans sa bouche. Beaucoup ne parlent pas. Les vidéos sont téléchargées en ASMR afin que le public puisse entendre tous les sons de mastication.