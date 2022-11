Windows 11 (build 22621.891 et 22623.891) atteint le canal Insider Beta

Une semaine atypique avec un deuxième Build dans le canal Beta. Cette fois, l’équipe Windows Insider s’est davantage concentrée sur le gestionnaire de tâches et propose de nouvelles fonctionnalités qui ne se trouvent pas dans le canal de développement. Voyons ce qu’ils ont corrigé pour cette version. Nous vous rappelons le fonctionnement de la chaîne Beta pour tous ceux qui ne la connaissaient pas encore

Build 22623.891 = Nouvelles fonctionnalités activées.

Build 22621.891 = Nouvelles fonctionnalités désactivées par défaut.

hé #WindowsInsiders – Nous avons un nouveau #Windows11 aperçu de la version disponible pour les utilisateurs de la chaîne bêta. Consultez le billet de blog pour plus de détails sur la version .891 de la LCU !

Quoi de neuf dans la version 22623.891

Améliorations du gestionnaire de tâches

Nous avons un ensemble d’améliorations du gestionnaire de tâches qui sont déployées avec cette version. Nous allons voir les différentes nouveautés apportées à cette application Windows fondamentale.

Filtre de processus : la recherche de processus a été intégrée au gestionnaire de tâches. Il s’agit de la fonctionnalité la plus demandée par nos utilisateurs pour filtrer/rechercher des processus. Il peut être filtré à l’aide d’un nom binaire, d’un PID ou d’un nom d’éditeur. L’algorithme de filtrage compare le mot-clé dans le contexte avec toutes les correspondances possibles et les affiche sur la page en cours. Le filtre est également appliqué lors du changement de page. Nous pouvons également utiliser le raccourci clavier ALT + F pour focaliser le champ de recherche. C’est une fonctionnalité très utile si vous souhaitez sélectionner un processus ou un groupe de processus et que vous souhaitez agir ou simplement surveiller les performances des processus filtrés.

Meilleure prise en charge des thèmes : Ajout de la possibilité d’utiliser notre thème préféré dans le Gestionnaire des tâches, quel que soit le thème actif dans Windows. Vous pouvez le configurer dans la page des paramètres du Gestionnaire des tâches.

Le Gestionnaire des tâches prend désormais également en charge les thèmes pour les boîtes de dialogue au sein de l’application. Toutes les boîtes de dialogue sauf « Exécuter une nouvelle tâche » et la boîte de dialogue Propriétés, sont désormais sensibles au thème et s’en tiennent soit au thème spécifique à l’application, soit au thème Windows.

Boîte de dialogue du mode d’efficacité améliorée : elles facilitent l’application du mode d’efficacité et offrent la possibilité d’exclure la boîte de dialogue de confirmation. Nous pouvons apporter des modifications dans la boîte de dialogue du mode d’efficacité en décochant l’option « Ne me demande plus » ou vous pouvez activer/désactiver les paramètres du Gestionnaire des tâches.

Changements et améliorations dans la version 22623.891

Entrée

Améliorations apportées à la recherche Emoji pour le japonais et le chinois simplifié en gérant correctement les Kana/Kanji et le Pinyin dans le panneau emoji.

Correctifs dans la version 22623.891

Barre des tâches et barre d’état système

Lorsque vous utilisez le geste en bas à droite pour afficher les paramètres rapides, la barre des tâches ne devrait plus rester bloquée dans l’état développé (au lieu d’entrer dans l’état réduit).

Correction d’un problème qui faisait disparaître l’icône Ne pas déranger en mode Ne pas déranger.

L’animation de la nouvelle fenêtre contextuelle d’icônes masquées doit être cohérente avec les autres fenêtres contextuelles de la barre des tâches.

La couleur d’arrière-plan de la fenêtre contextuelle des icônes masquées doit maintenant correspondre à la couleur d’accent si l’option « Afficher la couleur d’accent sur le démarrage et la barre des tâches » est activée dans Paramètres > Personnalisation > Couleurs.

Correction de divers plantages d’explorer.exe qui affectaient les performances de la barre des tâches.

Correctifs pour les versions 22621.891 et 22623.891

Nouveauté! Vous pouvez sauvegarder les paramètres applicables sur votre compte Microsoft. Vous pouvez également synchroniser ces paramètres sur n’importe quel appareil Windows et dans Microsoft Office.

Correction d’un problème affectant l’explorateur de fichiers. Je n’ai pas pu localiser les dossiers.

Correction d’un problème affectant la fonction CopyFile. Il peut parfois renvoyer l’erreur 317 : ERROR_MR_MID_NOT_FOUND.

Atténuation d’un problème affectant la création de processus. La création d’audits de sécurité pour le même événement d’audit et d’autres événements d’audit connexes a échoué.

Correction d’un problème qui affectait l’impression en mode paysage dans Microsoft Edge. La sortie d’impression était incorrecte. Ce problème se produit lors de l’utilisation de Microsoft Defender Application Guard.

Correction d’un problème affectant Microsoft Defender lorsqu’il n’était pas l’antivirus principal. Microsoft Defender n’a pas pu désactiver le mode passif. Ce problème se produit lorsque vous désactivez Smart App Control (SAC).

Ajout de .wcx à la liste des extensions dangereuses que certaines politiques de contrôle des applications n’autorisent pas.

Correction d’un problème affectant un compte d’ordinateur. L’utilisation de caractères non standard peut arrêter le nettoyage des comptes Out of Box Experience (OOBE).

Correction d’un problème affectant le service Pare-feu Windows. Il n’a pas démarré lorsque l’option Remplacer les règles de blocage était activée.

Correction d’un problème qui aurait pu affecter les applications exécutées dans la politique de verrouillage Windows (WLDP). Ils ont peut-être cessé de travailler.

Problèmes connus pour les builds 22621.891 et 22623.891

Général

Ils enquêtent sur des rapports indiquant que l’audio a cessé de fonctionner pour certains initiés dans les dernières versions de la chaîne bêta.

Barre des tâches optimisée pour les tablettes

La barre des tâches scintille parfois lors du passage du poste de travail à la position de la tablette.

La barre des tâches prend plus de temps que prévu pour passer à la version optimisée pour les appareils tactiles. Cela se produit lors du basculement entre la posture du bureau et celle de la tablette.

Le Gestionnaire des tâches