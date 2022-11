Midjourney v4 améliore considérablement l’IA de création d’images primée

Tourné vers l’avenir : Midjourney v4 est la nouvelle version d’un algorithme d’intelligence artificielle conçu pour créer des compositions graphiques primées, étranges et étranges. Les développeurs testent en alpha leur dernière technologie tout en travaillant sur un lancement complet correct du produit final.

Les algorithmes d’apprentissage automatique conçus pour générer des images étranges ou bizarrement surréalistes prennent d’assaut le monde de la technologie, et les choses ne feront que se compliquer à l’avenir. Exemple : il existe une nouvelle version de Midjourney, une architecture d’IA « totalement nouvelle », qui n’est que le début d’un voyage vers « quelque chose de profond et d’insondable ».

Comme avec DALL-E, Stable Diffusion et d’autres algorithmes d’IA, Midjourney peut prendre une invite de texte simple ou très complexe et la transformer en une image composite. Dirigée par David Holz, qui a précédemment fondé l’entreprise de contrôle de mouvement Leap Motion, l’équipe de Midjourney a récemment pu se démarquer dans la foule des algorithmes de génération d’images en remportant l’exposition d’art annuelle de la Colorado State Fair.

Dans l’annonce officielle publiée sur le serveur Discord de Midjourney, Holz a déclaré que la version 4 venait d’entrer dans sa phase alpha. Le modèle de Midjourney v4 a « beaucoup plus de connaissances » sur les créatures, les lieux et tout. Il a une bien meilleure socket sur les petits détails, peut gérer des invites textuelles plus complexes et est meilleur avec des scènes multi-objets et multi-caractères. Le logiciel mis à jour ajoute le prise en charge de fonctionnalités avancées telles que l’invite d’image et les invites multiples.

Midjourney v4 peut générer des images beaucoup plus réalistes que les modèles précédents, à tel point que l’équipe a été obligée d’adapter des règles plus strictes sur les images qui peuvent « provoquer un drame ». Le nouvel algorithme Midjourney a été formé sur un nouveau supercluster d’IA et est en préparation depuis plus de neuf mois. Les utilisateurs doivent s’attendre à des bizarreries et des incohérences pendant le test alpha pendant que l’équipe pousse des changements importants vers le lancement complet.

Même s’il est encore au stade alpha, Midjourney v4 a déjà reçu un accueil chaleureux de la part des utilisateurs et des « créateurs » en herbe. Le nouveau modèle d’IA semble être sensiblement meilleur pour interpréter les invites textuelles. Certains disent qu’il semble « trop ​​facile » à utiliser avec des résultats qui peuvent sembler prédéfinis et pas seulement générés par l’IA. L’IA améliorée pourrait signifier un avenir sombre pour « les prompteurs professionnels qui perdront leur nouvel emploi créé il y a un mois », a plaisanté un utilisateur de Reddit.

Quant à l’équipe Midjourney, le nouveau modèle d’IA verra bientôt de nombreuses améliorations, notamment une résolution accrue, une mise à l’échelle contrôlable, des rapports d’aspect personnalisés (actuellement limités à 1: 1), une netteté d’image accrue, moins d’artefacts de texte et un style par défaut amélioré. Le voyage vers l’insondable vient de commencer.