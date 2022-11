Nintendo a vendu plus de 77 millions de poupées Amiibo (et vous en avez une à coup sûr)

S’il existe une société spécialisée dans la création de jeux millionnaires, ce n’est autre que Nintendo. Et sinon, jetez un œil à leurs figurines NFC, les célèbres Amiibo, qui se sont glissées dans presque tous les foyers du monde. Et il n’y a pas de Nintendo Direct qui n’apporte pas de nouvelles des poupées, ce doit être pour une raison. Pensez-vous que peu sont vendus? Les supermarchés regorgent-ils de personnages oubliés ? Tu te trompes.

Une poupée avec une âme Nintendo

Lorsque Nintendo a sorti Amiibos en 2014, la réaction de nombreux utilisateurs a été ce que fait Nintendo en publiant des figurines pour enfants. Bien sûr, l’entreprise avait une histoire dans les jouets et les cartes à jouer pour les casinos, mais lancer des poupées pour les enfants de 5 ans était un peu étrange. Pauvre diable.

Ces figurines sont rapidement tombées sous le charme de tous ceux qui avaient le moindre intérêt pour le grand N, puisqu’avec des designs aussi originaux qu’adorables ils ont peu à peu agrandi la collection comme s’il s’agissait de l’affiche des participants de Super Smash Bros.

Un catalogue sans fin

Le nombre d’Amiibos qui existent aujourd’hui est pratiquement impossible à connaître, mais sûrement plus d’un fan est capable de les réciter de mémoire. Ils ont sorti Mario, Zelda, Pokémon Amiibos, des éditions spéciales de collaborations avec d’autres jeux vidéo et IP, et même des modèles qui ont fini par devenir des trésors qui ont presque répondu aux ordres de perquisition et de saisie.

Ce désir et cet amour inconditionnel pour les poupées ont créé des collectionneurs qui ne laissent pas un modèle leur échapper des mains, et bien sûr, tout ce maelström de fanatisme a créé un monstre des ventes que certains ne comprennent peut-être toujours pas.

77 millions

Gracias a los resultados trimestrales de la compañía, ahora sabemos que Nintendo ha distribuido nada menos que 77 millones de figuras NFC por todo el planeta, y aunque no son todas las que pueblan los hogares, podrás hacerte una ligera idea de lo que significa el fenómeno en ce moment.

Chaque nouveau jeu de titres majeurs comme Super Mario ou Zelda s’accompagne de sorties parallèles d’Amiibos apparentés, il y a donc un cercle vicieux que seule Nintendo peut comprendre. Et ce sont de vrais génies lorsqu’il s’agit de créer des ventes.

Combien d’amiibo as-tu ?

Si vous avez une Nintendo Switch, vous avez très probablement un Amiibo à la maison. La poupée NFC sert à débloquer des fonctionnalités dans de nombreux jeux compatibles, donc en plus de décorer votre étagère geek, elle ajoute un petit quelque chose en plus aux jeux Nintendo qui acceptent cette fonctionnalité.

À cela, il faut ajouter que le design appartenant à Nintendo indique qu’aucune autre marque ne peut avoir des figures de ses personnages charismatiques, donc un combo parfait est créé dans lequel les utilisateurs se sentent satisfaits, et Nintendo continue de remplir ses coffres sans s’arrêter. . Car il serait facile d’imaginer que le coût de création de ces figurines est vraiment faible, vous ne pensez pas ?