Mortelles, bon marché et faciles à fabriquer – les armes imprimées en 3D deviennent un problème

Il n’est pas si difficile de transformer votre appartement en une usine qui fabrique des armes à feu, des fusils de chasse et des mitrailleuses à l’aide d’imprimantes 3D. Et de fait, le 7 octobre, les agents du Specialist Crime Command de la Metropolitan Police de Londres ont fait irruption dans une maison et ont procédé à l’une des plus importantes saisies d’armes à feu créées avec une imprimante 3D.

La production artisanale pourrait inaugurer une nouvelle ère du marché noir. D’une part, d’ici la prochaine décennie, l’impression 3D métal pourrait devenir plus accessible, donc fabriquer des armes performantes serait beaucoup plus simple, d’autre part la synergie entre trafic illégal et cybercriminalité faciliterait leur diffusion.

Les données d’armes imprimées en 3D

« La menace émergente des armes à feu 3D est en constante évolution », ont expliqué des agents du Special Crime Command de la police métropolitaine. Les armes de poing et les mitrailleuses deviennent de plus en plus pratiques et efficaces. Auparavant, il s’agissait d’armes à feu à un coup de mauvaise qualité, mais aujourd’hui, elles sont capables de tirer plusieurs coups en succession rapide. Et ce n’est que le début. « Le phénomène progresse assez rapidement », a déclaré à la BBC Matthew Perfect, de la NCA, responsable du National Firearms Targeting Center. En fait, la police saisit de plus en plus d’armes créées avec des imprimantes 3D, l’année dernière, elles ont fait 21 récupérations.

À l’heure actuelle, les composants imprimés en 3D ne constituent qu’une partie des pièces nécessaires à la fabrication d’une arme (80 % à 90 %). Les composants métalliques clés tels que le canon sont toujours fabriqués à l’ancienne. Cependant, il n’y a pas de numéros de série qui vous permettent de suivre les armes. Les trouver et les classer est donc plus difficile.

Les raisons de la propagation des armes 3D

Pour Peter Squires, criminologue et professeur à l’université de Brighton, la pandémie a été un accélérateur important. Avec l’arrêt du marché des armes en raison des blocages du commerce extérieur, les criminels auraient été incités à ouvrir des ateliers de bricolage pour fabriquer des armes avec des imprimantes 3D.

C’est un phénomène qui concerne l’ensemble de l’Union européenne. « Nous avons connaissance de cas en Espagne, en Suède, aux Pays-Bas et en Allemagne », a déclaré Rajan Basra, chercheur au King’s College de Londres. Parmi les acheteurs les plus enthousiastes figurent des groupes d’extrême droite, des instructions pour l’auto-fabrication sont également disponibles sur leurs forums en ligne.

Dans les repaires de l’extrême droite

Les criminels professionnels préféreront toujours les armes traditionnelles, cependant les pistolets 3D pourraient être une bonne alternative pour ceux qui ne peuvent pas facilement se procurer des armes ou des carabines. « Nous avons vu une croissance constante d’extrémistes essayant de fabriquer eux-mêmes des armes imprimées en 3D », a déclaré Bassorah. En juin, des membres d’un groupe terroriste d’extrême droite ont été condamnés par la Sheffield Crown Court après que la police a découvert des pièces d’une arme à feu partiellement assemblée à l’intérieur de l’un des domiciles des membres.

Parmi les modèles les plus populaires sur le web figure le FCG, « c’est un pistolet conçu avec des composants illégaux dans l’UE », a confirmé Basra. Il a été mis en ligne au printemps 2020 avec un manuel de 64 pages et une vidéo détaillant les étapes de production. Selon les experts, elle est « aussi bonne que n’importe quelle autre arme à feu automatique sur le marché ».