Google commence à traiter les remboursements Stadia, dit que contacter le service client n’accélérera pas les choses

En bref : si vous faites partie des personnes qui se sont inscrites au service de streaming de jeux Stadia de Google, aujourd’hui disparu, attendez-vous à recevoir des remboursements dans les prochains mois. Mais la société a souligné que contacter le support client ne vous aidera pas à récupérer votre argent plus rapidement.

Après s’être moqué des rumeurs d’août selon lesquelles Stadia était sur le point de fermer, Google a confirmé un mois plus tard que le service fermerait définitivement le 18 janvier 2023. La société a maintenant entamé le processus de remboursement des jeux achetés, des modules complémentaires du contenu et des abonnements (autres que Stadia Pro) effectués via le Stadia Store.

Selon la FAQ de l’annonce Google Stadia, Stadia tentera de rembourser automatiquement chaque transaction selon le mode de paiement utilisé pour effectuer l’achat. Si, pour une raison quelconque, cela n’est pas possible, les clients recevront par e-mail des instructions sur leur compte Google pour configurer une autre méthode de remboursement.

Ceux qui ont acheté 20 jeux Stadia ou moins recevront un e-mail individuel pour chacune de ces transactions. Toute personne ayant acheté 21 jeux ou plus recevra un seul e-mail résumant toutes les tentatives de remboursement.

Google a déclaré qu’il ne rembourserait pas les frais des abonnements Stadia Pro émis avant le 29 septembre 2022, bien que tous les frais Pro engagés après cette date soient remboursés. Quant au hardware Stadia, les propriétaires n’auront pas à le retourner pour recevoir leur remboursement « dans la plupart des cas », mais une preuve de l’appareil peut être requise. Google a ajouté qu’il n’a pas de délai pour le traitement des remboursements de hardware au-delà de ceux-ci avant le 18 janvier.

Ceux qui espèrent recevoir une partie de leur argent à temps pour les vacances pourraient être tentés d’appeler le support client, mais Google a dit de s’abstenir de le faire car cela n’accélérera pas le processus. Google a déclaré que majorité des remboursements Stadia seront traités d’ici le 18 janvier 2023.

Si vous étiez un utilisateur de Stadia qui ne voulait pas perdre ses sauvegardes lors de la fermeture du service, plusieurs développeurs et éditeurs, dont Ubisoft, Bungie, I/O Interactive, CD Projekt Red, Rockstar Games et Bethesda, ont annoncé des plans pour exporter les données vers d’autres plates-formes. Ubisoft déplacera à la fois la progression de Stadia et les achats de ses titres sur PC, en plus des clients recevant des remboursements de Google.