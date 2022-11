Joe Biden pense que les liens d’Elon Musk avec d’autres pays devraient être "regardé"

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Elon Musk suscite à nouveau l’intérêt du gouvernement américain. À cette occasion, le président Joe Biden a déclaré que les relations du propriétaire de Twitter avec d’autres pays méritaient d’être examinées.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi, on a demandé à Biden si Musk constituait une menace pour la sécurité nationale et si l’aide qu’il avait reçue de l’Arabie saoudite pour acheter Twitter devait faire l’objet d’une enquête – le prince Alwaleed bin Talal et sa Kingdom Holding Company représentent le deuxième investisseur de Twitter après Musk avec une participation de 1,89 milliard de dollars dans la société.

« Je pense que la coopération et/ou les relations techniques d’Elon Musk avec d’autres pays méritent d’être examinées », a déclaré Biden. « Qu’il fasse ou non quelque chose d’inapproprié – je ne suggère pas cela. Je suggère que cela vaut la peine d’être examiné, et c’est tout ce que je dirai. »

La déclaration du président intervient quelques semaines seulement après des informations selon lesquelles son administration discutait de la question de savoir si certaines des entreprises commerciales de Musk devraient être soumises à des examens de sécurité nationale, le lien saoudien devant faire l’objet d’un test plus approfondi.

Interrogée sur les rapports d’un test de la sécurité nationale le mois dernier, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré qu’ils n’étaient « pas vrais ».

D’autres politiciens s’inquiètent des relations de Musk avec les Saoudiens. Les sénateurs Ron Wyden et Chris Murphy ont appelé à une « vérification approfondie » de l’accord Twitter. « Compte tenu de l’histoire du régime saoudien consistant à emprisonner des critiques, à implanter un espion sur Twitter et à assassiner brutalement un journaliste du Washington Post, le régime saoudien doit être empêché d’accéder aux informations de compte Twitter, aux messages directs et à d’autres données qui pourraient être utilisées pour identifier des opposants politiques ou pour réprimer les testeurs de la famille royale », a déclaré Wyden.

Il est fort probable que ce soit le résultat final – juste une question de savoir combien de personnes meurent avant. – Elon Musk (@elonmusk) 3 octobre 2022

Musk a été plus impliqué dans la politique mondiale au cours des 12 derniers mois, et cela lui a souvent causé beaucoup de colère. La société SpaceX du PDG a fourni plus de 25 000 terminaux Starlink à l’Ukraine depuis l’invasion de la Russie, avec des coûts estimés à plus de 100 millions de dollars d’ici la fin de l’année. Mais une grande partie de la bonne volonté qu’il a gagnée a été perdue lorsqu’il a tweeté un sondage controversé sur le plan de paix qui a suscité la colère de beaucoup, y compris le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

J’écris ma newsletter hebdomadaire sur la géopolitique depuis 24 ans. J’écris honnêtement sans crainte ni faveur et la mise à jour de cette semaine n’était pas différente. — Ian Bremmer (@ianbremmer) 11 octobre 2022

Musk a également été contraint de nier avoir eu une conversation avec Vladimir Poutine, à qui il a déjà proposé de se battre en combat singulier, à propos de la perspective que la Russie utilise des armes nucléaires en Ukraine. L’homme le plus riche du monde, dont la Gigafactory de Shanghai produit entre 30 % et 50 % des véhicules électriques de Tesla, a également été critiqué pour sa solution suggérée à la crise taïwanaise/chinoise par le biais d’un arrangement « raisonnablement acceptable ». Il a été salué par Pékin mais critiqué par le pays insulaire.