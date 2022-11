Warzone 2.0 arrive le 16 novembre : voici tout ce que vous devez savoir

Il n’y a rien de tel que d’avoir votre arme préférée pour se promener sur la carte Warzone. Les caisses d’armes étaient très convoitées dans Warzone, et il y aura maintenant de nombreuses façons de les obtenir :

Boutiques : c’est ainsi que s’appellent désormais les caisses de ravitaillement, et ce sera là où vous achèterez vos armes avec l’argent collecté dans le jeu.

Événement public de livraison d’armes : un colis avec des armes descendra du ciel, alors courez-y avant qu’un rival ne vous le prenne.

Forteresses et Sites Noirs : Ces deux nouvelles zones cacheront des armes comme butin pour vous équiper au sommet.

Acheter l’arme principale : Vous pouvez également acheter uniquement votre arme principale à partir de votre chargement avec l’argent collecté.

Si tu meurs, tu laisses ton sac à dos

Désormais, lorsque vous mourrez, vous laisserez votre arme principale et votre sac à dos avec tout ce que vous avez collecté, afin que vous puissiez piller les sacs à dos des corps que vous trouverez en cours de route en utilisant le nouveau menu de butin.

Nouveau Gulaj

La deuxième opportunité se présentera sous la forme d’une nouvelle amitié, puisque les Gulaj affronteront des équipes 2 contre 2 avec des joueurs aléatoires qui devront collaborer pour repartir au combat. Cependant, il y a un élément clé dans le jeu : le geôlier. Ce personnage puissant accélérera les choses et tentera d’éliminer l’un des quatre joueurs Gulaj, mais si les quatre joueurs travaillent ensemble et éliminent le Geôlier, ils seront tous de retour dans le jeu. Que vas-tu faire?

les robots arrivent

Quelque chose dont on avait parlé précédemment est enfin officiel. Il y aura des bots dans Warzone 2.0, mais nous ne les trouverons que dans des zones spécifiques : dans les Forteresses et dans les Sites Noirs. Ces zones seront clairement identifiées sur la carte, et à chaque partie elles apparaîtront aléatoirement.

Si une équipe élimine les robots dans une forteresse, elle devra désamorcer une bombe pour obtenir une clé d’un site noir et l’équipement personnalisé (si vous arrivez après qu’une équipe a terminé la tâche, vous n’obtiendrez que l’équipement personnalisé) .

Les sites noirs sont le prochain niveau de difficulté des forteresses, mais le butin y sera un plan d’arme permanent et des objets encore plus précieux. Le problème est que pour l’obtenir, vous devez avoir l’une des clés. Ça va être compliqué.

Nagez sous l’eau et ne parlez pas

L’une des nouvelles mécaniques qui arrivent est la possibilité de pouvoir nager sous l’eau. C’est quelque chose que nous avons vu dans le multijoueur de Modern Warfare II et que nous espérions voir dans Warzone 2.0. Maintenant, nous entendrons également les adversaires parler lorsqu’ils s’approchent de nous, donc si vous y allez avec un ami, essayez de ne pas trop parler car ils détecteront votre présence.

Obtenir des informations du rival

Une fonction très curieuse est que lorsque nous jouons en mode équipe, si nous renversons un rival, nous pouvons l’interroger en le secouant pour nous dire où se trouvent les autres membres de l’équipe.

A la recherche d’une station service

Les véhicules de Warzone 2.0 consomment désormais de l’essence, et vous devrez garder à l’esprit le réservoir de carburant si vous ne voulez pas rester au milieu de la carte. Le réservoir de carburant peut être rempli dans les stations-service présentes sur toute la carte, où nous pouvons également réparer les dommages du véhicule.

Comme vous pouvez le voir, Warzone 2.0 a inclus un grand nombre de nouvelles fonctionnalités qui changeront complètement les jeux sans toucher à l’essence de Battle Royale, cependant, si ce que vous cherchiez était quelque chose de différent et avec plus de tension, attendez de voir DMZ .

Le mode DMZ arrive

DMZ est un nouveau mode d’extraction tant attendu où les joueurs doivent réussir des quêtes, accepter des objectifs secondaires et engager des ennemis ou des robots IA pour rechercher et obtenir des objets de valeur que vous pouvez emporter avec vous lors de l’exfiltration. Activision n’est pas entré dans trop de détails pour le moment, mais la semaine prochaine, il parlera en profondeur de ce nouveau mode qui donnera beaucoup à dire.