Surveillez la santé de votre système avec HWiNFO

HWiNFO est une solution tout-en-un pour l’analyse et la surveillance du hardware prenant en charge une large gamme de systèmes d’exploitation (DOS, Microsoft Windows 95 – Windows 11, WinPE) et de plates-formes (i8086 – Xeon Platinum).

La température du processeur et du processeur graphique HWiNFO est-elle précise ?

Oui, les données HWiNFO sont fiables et précises et vous informeront de tout ce qu’elles peuvent sur votre ordinateur. Les informations sont divisées en 3 fenêtres : un résumé du système, un rapport complet et les relevés des capteurs actifs.

HWiNFO peut-il contrôler les ventilateurs ?

Techniquement, oui, HWiNFO vous montre des données en temps réel sur les composants matériels et vous permet de contrôler manuellement la vitesse des ventilateurs. Cependant, vous devez utiliser cette fonctionnalité avec précaution. HWiNFO a été principalement conçu pour afficher des informations système. Si vous cherchez à contrôler les vitesses des ventilateurs du CPU et du GPU, vous devriez jeter un œil à SpeedFan ou FanControl, qui sont des outils spécialisés, tous deux gratuits et qui ont été testés de manière approfondie.

HWiNFO est-il compatible avec Windows 7 ?

Oui, HWiNFO est compatible avec Windows 7. En fonction de votre système d’exploitation, vous devez choisir la version HWiNFO correspondante. HWiNFO32 est compatible avec Windows 95 32 bits et versions ultérieures, HWiNFO64 est compatible avec Windows XP 64 bits et versions ultérieures. Il existe également une version compatible DOS.

Quelles sont les bonnes alternatives à HWiNFO ?

Deux alternatives solides sont Speccy et Open Hardware Monitor, qui sont également gratuites et faciles à utiliser. Vous devriez également consulter notre fonctionnalité sur les applications pour analyser et surveiller votre PC.

Fonctionnalités

Informations complètes sur le hardware

Des informations épuisantes sur les composants matériels affichés dans la hiérarchie se dépliant en détails profonds. Utile pour obtenir un rapport de stock hardware détaillé ou pour vérifier divers paramètres liés au hardware.

Surveillance de la santé du système

Surveillance en temps réel d’une variété de paramètres système et matériels couvrant les processeurs, les GPU, les cartes mères, les lecteurs, les périphériques, etc. Utile pour la détection de la surchauffe, de la surcharge, de la perte de performances ou de la prévision des pannes.

Rapports détaillés

Hiérarchie complète du hardware ou aperçu sommaire rapide. Exportez dans des rapports XML, CSV, HTML. Surveillance du système dans des tableaux personnalisables, des graphiques, des icônes de plateau, OSD.

Alertes et extensions

Alertes personnalisables sur n’importe quel paramètre surveillé avec des actions définies par l’utilisateur. Interfaçage avec d’autres applications et extensions tierces.

