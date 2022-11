Ubisoft pourrait envisager de ramener ses jeux sur Steam

Quelque chose à espérer: Ubisoft a été l’une des plus grandes sociétés de jeux PC à retenir des titres de Steam au cours des dernières années. Si le studio inverse la politique, il poursuivra un retour à l’échelle de l’industrie vers Steam parmi les éditeurs après qu’Epic Games et d’autres aient contesté sa domination.

Un code récemment divulgué indique qu’Ubisoft prépare peut-être des versions Steam de jeux qu’il a négligé de publier sur le service. Ce ne serait pas le premier indice que la société envisage de mettre fin à sa socket de bec de trois ans avec la plus grande vitrine de jeux sur PC.

La fuite provient de YoobieRE, un projet GitHub visant à rétroconcevoir le lanceur Ubisoft Connect. Cette semaine, il a récupéré le code faisant référence aux versions Steam d’Assassin’s Creed Valhalla et de Roller Champions.

Depuis 2019, Ubisoft n’a publié que des jeux PC sur Ubisoft Connect et Epic Games Store. La société a déclaré au New York Times qu’elle considérait la réduction de 30 % des revenus de Steam comme « irréaliste ». Valve a depuis récompensé les versions réussies de Steam en abaissant sa commission à 20%, mais Epic ne prend que 12%.

Le dernier titre majeur d’Ubisoft sur Steam était Far Cry: New Dawn de 2019. Depuis lors, la société a sorti des jeux comme Valhalla, Far Cry 6, Rainbow Six Extraction, Watch Dogs : Legion, Anno 1800, Ghost Recon Breakpoint et The Division 2 sur les autres vitrines.

Il y avait quelques signes l’année dernière suggérant qu’Ubisoft était prêt à revenir sur Steam. En juillet, le PDG d’Ubisoft a déclaré qu’il pourrait reprendre la sortie de jeux sur le client de Valve si le Steam Deck réussissait. L’ordinateur de poche de Valve se porte bien, mais la taille qu’Ubisoft s’attend à lui donner n’est pas claire. En novembre suivant, un code faisant référence à Ubisoft Connect est apparu sur SteamDB, suggérant qu’Ubisoft pourrait publier des jeux sur Steam qui se connectent à son lanceur.

Les jeux de la société sur Epic Games Store nécessitent l’intégration d’Ubisoft Connect, donc toutes les versions de Steam le feraient probablement aussi. EA est un autre grand éditeur qui a quitté Steam pour son propre lanceur, pour revenir et publier des jeux Steam qui intègrent son client.

Microsoft est une autre grande entreprise à commencer à prendre en charge Steam (heureusement sans forcer son application Windows Store sur les utilisateurs de Steam). Bien que Bethesda n’ait jamais totalement quitté Steam, elle a essayé de promouvoir son lanceur Bethesda.net avant de le fermer et de fournir des clés Steam pour ses jeux achetés. Le retour de Call of Duty sur Steam après une absence de cinq ans a contribué au plus grand lancement de la franchise cette année.

Si Ubisoft met fin à sa pause Steam, il pourrait également apporter son service d’abonnement Ubisoft + à la plate-forme comme EA l’a fait avec EA Play. Valve veut que Microsoft apporte également Game Pass à Steam.