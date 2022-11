IBM annonce le processeur quantique Osprey avec 433 qubits

En un mot : IBM a introduit un nouveau processeur quantique beaucoup plus volumineux que son prédécesseur. Avec 433 qubits, le nouvel IBM Quantum Osprey est trois fois plus gros que le processeur Eagle annoncé par IBM l’année dernière et possède le plus grand nombre de qubits de tous les processeurs quantiques IBM. À titre de comparaison, le processeur Eagle 2021 ne contenait que 127 qubits.

Selon IBM, Osprey a le potentiel d’effectuer des calculs quantiques complexes bien au-delà de la capacité de n’importe quel ordinateur classique. En d’autres termes, le nombre de bits classiques nécessaires pour faire correspondre un état sur un processeur quantique Osprey est bien supérieur au nombre total d’atomes dans l’univers connu. C’est beaucoup.

Le Dr Darío Gil, SVP IBM et directeur de la recherche, a déclaré que le nouveau processeur les rapproche du point où les ordinateurs quantiques seront utilisés pour résoudre des problèmes auparavant insolubles. « Ce travail s’avérera fondamental pour l’ère à venir du supercalcul quantique », a ajouté Gil.

Les processeurs ne sont qu’une partie de l’équation. IBM a également annoncé une mise à jour bêta du Core pour Qiskit Runtime qui permet à un utilisateur d’échanger la vitesse contre un nombre d’erreurs réduit avec une prise en charge complète à venir en 2025.

Les utilisateurs ont désormais par ailleurs un accès complet aux circuits dynamiques, ce qui leur permet d’intégrer l’informatique classique pendant le temps de cohérence des qubits pour exploiter le meilleur des deux mondes. IBM a déclaré que les circuits dynamiques réduiraient considérablement la longueur de certains circuits quantiques et amélioreraient le potentiel à court terme du calcul quantique utile.

« Nos percées définissent la prochaine vague quantique, que nous appelons le supercalcul centré sur le quantique, où la modularité, la communication et le middleware contribueront à améliorer la capacité de calcul à l’échelle et l’intégration des flux de travail quantiques et classiques », a déclaré Jay Gambetta, IBM Fellow et vice-président. d’IBM Quantum.

IBM pense que 2023 sera un point d’inflexion majeur où les fondations de supercalculateurs centrés sur le quantique seront posées grâce à des avancées telles que l’architecture modulaire et le middleware de cloud hybride qui utiliseront la boîte à outils de tricotage de circuits.

La roadmap de développement d’IBM indique des processeurs quantiques plus puissants à l’horizon. Le géant de la technologie est sur la bonne voie pour annoncer Condor avec 1 121 qubits l’année prochaine, suivi du 1 386+ qubit Flamingo en 2024. Kookaburra (IBM aime les oiseaux, semble-t-il) devrait sortir de couverture en 2025 avec 4 158+ qubits.