Parce que les Big Tech vont (encore) bien mais continuent de licencier des employés

La vague de licenciements de Meta et Twitter sont les deux glissements de terrain qui ont fait le plus de bruit. Le marché de la technologie évolue mais il est peut-être encore trop tôt pour parler de crise.

À la fin des années 1990, Internet était un endroit très différent de ce que nous connaissons aujourd’hui. Elle était petite, lente et peu peuplée. Pourtant, il était déjà plein de potentiel. Dès que Wall Street a réalisé les possibilités offertes par cet instrument, une bulle spéculative a commencé à gonfler à de rares exceptions près dans l’histoire financière, la bulle Internet. De petites entreprises à faible coût/bénéfice mais au potentiel colossal sont rapidement introduites en bourse et atteignent tout aussi rapidement des niveaux de capitalisation très élevés.

Tout a continué à fonctionner jusqu’en 2000, lorsque les investisseurs ont commencé à se rendre compte que la capitalisation boursière de ces sociétés était bien supérieure à leur valeur. La bulle a éclaté comme toutes les bulles ont éclaté, avec des actions en chute libre, des milliards de dollars brûlés et des entreprises en faillite. Voici. Bien que nous soyons revenus ces derniers jours pour parler de la bulle Internet, ce qui se passe actuellement dans la Big Tech n’a presque rien à voir avec cela.

Optimisme et pandémie

Commençons par un fait. Meta après l’annonce de la suppression de 11 000 employés, soit environ 13 % de l’effectif total, les actions de Meta sont repassées au-dessus des 100 dollars, marquant leur plus haut niveau depuis le 26 octobre. C’est juste un signal, bien sûr. Et ce n’est qu’un signal après un an d’effondrement vertical, début novembre dernier les actions de Meta étaient au dessus de 340 dollars. Pourtant, cela clarifie un aspect : la crise à laquelle les Big Tech sont confrontées aujourd’hui ne vient pas du marché financier.

La raison réside plutôt dans les mots publiés ces jours-ci par Jack Dorsey, fondateur de Twitter. Face à la vague de licenciements qui a balayé l’entreprise, Dorsey a déclaré : « J’ai une responsabilité pour la raison pour laquelle tout le monde est dans cette situation : j’ai augmenté la taille de l’entreprise trop rapidement. Je m’en excuse ». Trop vite. C’est la clé pour lire ce qui se passe chez Big Tech.

Les marchés ouverts par ces plateformes existent et sont aussi assez rémunérateurs. Le problème est que les attentes ont été trop élevées après la poussée vers la numérisation rendue nécessaire par la pandémie. Les grandes entreprises technologiques ont embauché, souvent avec des salaires qui ne peuvent être comparés à d’autres marchés. Début 2022, le salaire annuel moyen de Meta était d’environ 292 000 $. Et ils ont embauché parce qu’ils pensaient avoir des années de croissance exponentielle devant eux, comme dans les premiers mois de la pandémie.

Ce n’était pas le cas en effet. L’arrivée d’une période de récession qui pourrait durer encore deux ans a conduit les entreprises de la Tech à courir à couvert et à réduire les équipes pour ne faire croître que deux types d’entreprises : celles qui fonctionnent déjà et celles sur lesquelles les conseils d’administration sont vraiment prêts à investir. Le mouvement que les investisseurs ont aimé, comme nous pouvons le voir sur les actions de Meta. Les histoires et les problèmes des entreprises individuelles ont ajouté à cette tendance. Meta avec son Metaverse qui ne convainc toujours pas le public et la concurrence de TikTok et Twitter avec le changement de propriétaire et le nouveau guide d’Elon Musk.

Flux Big Tech

Désormais, les confinements serrés n’ont été que la phase d’urgence de cette nouvelle dimension sanitaire et désormais le terme viral est revenu pour ne désigner que les phénomènes du web. Cependant, le marché de la Tech reste une terre riche en profits, même si pour y rester il n’est pas nécessaire d’avoir tous ces employés dans lesquels les entreprises de la tech avaient investi. Essayons de mieux le préciser. Ci-dessous, vous pouvez lire le graphique publié par la newsletter EconomyApp qui résume l’activité de Meta au cours du dernier trimestre avec un organigramme.

APP ÉCONOMIE | Tableau des flux de trésorerie de Meta

De là, nous pouvons comprendre deux choses. La première est que le volume d’affaires est énorme. Le chiffre d’affaires est d’environ 27 milliards de dollars et le bénéfice net est de 4,4 milliards de dollars. Cash qu’une manœuvre financière en Italie (nette de guerres ou de pandémies) avoisine les 35 milliards d’euros. Bien sûr. En face, les impôts payés sont négligeables : 1,2 milliard de dollars. Une entreprise de cette ampleur ne peut être comparée à la bulle Internet où, à la place, des entreprises avec un budget presque amateur étaient cotées en bourse comme si elles étaient des puissances mondiales.

La raison des licenciements en est une autre. Bien que ceux qui ont fait le plus de bruit soient Meta et Twitter, de nombreuses entreprises technologiques ont laissé des unités entières à la maison. Lyfr, Booking.com et Openfloor ont réduit leurs effectifs tandis que d’autres comme Microsoft ou Google ont revu leurs plans d’embauche. Il n’est pas encore temps de parler de bulle ou de crise du marché technologique. L’or de la mine est toujours là, il suffit de moins de personnes pour le trouver.