Mark Zuckerberg admet qu’il s’est trompé alors que Meta licencie 11 000 personnes

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé que l’entreprise licencie 13% de son personnel, soit environ 11 000 travailleurs dans le monde, confirmant les rumeurs du début de la semaine selon lesquelles d’énormes coupes étaient à venir.

Dans une lettre envoyée aux employés de Meta plus tôt dans la journée, Zuckerberg a écrit : « Aujourd’hui, je partage certains des changements les plus difficiles que nous ayons apportés dans l’histoire de Meta. » En plus des plus de 11 000 employés licenciés, le PDG a parlé de prendre des mesures supplémentaires pour devenir une entreprise plus légère et plus efficace, notamment en prolongeant son gel des embauches jusqu’au premier trimestre de son exercice et en réduisant les dépenses discrétionnaires. La division d’embauche de Meta devrait être le groupe le plus fortement touché par le déménagement.

« Je veux assumer la responsabilité de ces décisions et de la façon dont nous sommes arrivés ici. Je sais que c’est difficile pour tout le monde, et je suis particulièrement désolé pour ceux qui sont touchés. » dit Zuckerberg.

La valeur de Meta a chuté d’environ un demi-billion de dollars au cours des 12 derniers mois. Le bénéfice net au troisième trimestre a baissé de 52% à 4,4 milliards de dollars, inférieur aux estimations des analystes de 5 milliards de dollars, tandis que les revenus ont diminué de 4% à 27,71 milliards de dollars. Les investisseurs ont regardé avec inquiétude le géant des médias sociaux verser plus de milliards dans Reality Labs, la division responsable de ses ambitions métavers, qui ont toutes conduit à des rumeurs de suppressions d’emplois majeures.

De nombreuses entreprises technologiques ont licencié des employés cette année alors qu’elles font face au ralentissement économique mondial et que les annonceurs limitent leurs dépenses. Lyft, Microsoft, Snap, Tesla et Robinhood ne sont que quelques-uns des grands noms qui ont récemment licencié du personnel. Twitter a également réduit ses effectifs de moitié, bien que ce soit à la demande d’Elon Musk, et l’absence de préavis a conduit à un autre procès en matière d’emploi pour la personne la plus riche du monde.

Meta accorde à ses employés licenciés aux États-Unis 16 semaines d’indemnité de départ ainsi que deux semaines supplémentaires pour chaque année de service (sans plafond). La société couvrira également son assurance maladie pendant six mois et offrira l’acquisition de RSU, des services de carrière, des congés payés restants et une aide à l’immigration pour le personnel titulaire d’un visa. Zuckerberg a ajouté que les personnes concernées verront leur accès au système immédiatement coupé, « compte tenu de la quantité d’accès aux informations sensibles ».

Zuckerberg assume une grande partie du blâme pour la décision, notant que le boom technologique provoqué par la pandémie n’a pas duré comme il l’avait prévu. « Au début de Covid, le monde s’est rapidement déplacé en ligne et l’essor du commerce électronique a entraîné une croissance démesurée des revenus. Beaucoup de gens ont prédit que ce serait une accélération permanente qui se poursuivrait même après la fin de la pandémie. Moi aussi, alors j’ai fait la décision d’augmenter considérablement nos investissements », écrit-il.

« Malheureusement, cela ne s’est pas déroulé comme je m’y attendais. Non seulement le commerce en ligne est revenu aux tendances antérieures, mais le ralentissement macroéconomique, la concurrence accrue et la perte de signal publicitaire ont entraîné une baisse de nos revenus par rapport à ce à quoi je m’attendais. Je je me suis trompé, et j’en assume la responsabilité. »