Microsoft teste des publicités pour ses services dans Windows 11

Facepalm : S’il y a une chose que Windows 11 pourrait utiliser, ce sont les publicités apparaissant dans le système d’exploitation, n’a dit personne d’autre que Microsoft. La firme de Redmond semble tester une fonctionnalité dans les versions d’aperçu qui affiche des publicités pour ses services dans le menu déroulant, où les utilisateurs peuvent se déconnecter ou verrouiller le système.

L’utilisateur de Twitter Albacore a publié des captures d’écran montrant des publicités et des promotions pour les produits Microsoft apparaissant dans l’écran volant au-dessus de l’option Modifier les paramètres du compte dans la dernière version d’aperçu de Windows 11. L’une des annonces invite les utilisateurs à sauvegarder leurs fichiers sur OneDrive, tandis qu’une autre suggère aux utilisateurs de s’inscrire pour un compte Microsoft.

Il s’avère que OneDrive n’est pas la seule chose qui peut être annoncée ici, des invites pour la création d’un compte Microsoft peuvent également apparaître » pic.twitter.com/ZXjdv44Byn — Germon (@thebookisclosed) 7 novembre 2022

Brandon LeBlanc, responsable principal du programme de l’équipe du programme Windows Insider, a répondu au Tweet, soulignant que Microsoft n’expérimente que certaines déclinaisons de cette fonctionnalité avec Windows Insiders. Il a également noté que les utilisateurs en avaient déjà été informés dans un message le mois dernier.

Cependant, cette notification consiste en une puce sous la section Modifications et améliorations qui se lit comme suit : « Nous essayons une petite modification du menu Démarrer où certains initiés verront un badge sur leur profil d’utilisateur les informant que certaines actions doivent être prises. » Même selon les normes de Microsoft en matière de chicanerie verbale, il est difficile d’imaginer que quelqu’un pense que cette phrase se traduit par la mise en œuvre d’annonces. Le fait que la fonctionnalité utilise le même indicateur orange que les alertes système de Windows agace également les utilisateurs.

Pour être juste envers LeBlanc, il a admis que Microsoft aurait pu mieux communiquer le changement, éventuellement en incluant une capture d’écran. Mais il est peu probable que cela apaise les gens à ce stade, surtout si ce test fait son chemin dans les versions de production.

Les publicités dans Windows ne sont pas quelque chose de nouveau, bien sûr. Le menu Démarrer de Windows 10 les contient, bien qu’ils puissent être supprimés, et Microsoft a déjà diffusé des publicités en taille réelle pour Edge. Vous vous souvenez peut-être également que Microsoft a testé des publicités pour ses services dans une préversion de Windows 11 plus tôt cette année. Cela a provoqué beaucoup d’indignation, mais LeBlanc a déclaré qu’il s’agissait d’une bannière expérimentale non destinée à être publiée à l’extérieur.