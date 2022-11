Cette imprimante 3D vous permet de réaliser des créations chocolatées comestibles

Les imprimantes 3D ont révolutionné de nombreux secteurs, en particulier celui de la création, où elles ont pu laisser libre cours aux utilisateurs avec des pièces et des conceptions auparavant impossibles à créer. Mais au-delà des filaments PLA et des matières plastiques, il existe une nouvelle création qui pourrait faire beaucoup parler d’elle dans le secteur de l’hôtellerie. Et si vous pouviez manger ce que vous imprimez ?