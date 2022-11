Mourir de jouer aux jeux vidéo VR, le créateur de l’Oculus est-il devenu fou ?

La vie de Palmer Luckey a complètement changé lorsqu’il a inventé l’Oculus Rift. Le casque de réalité virtuelle a commencé comme un projet Kickstarter qui est rapidement tombé amoureux de tous ces passionnés de technologie qui voulaient quelque chose comme ça pendant des décennies, jusqu’à ce qu’il devienne ce qu’il est aujourd’hui. Mais Luckey en veut plus, et pour ce faire, il est prêt à enfreindre les règles. Attendez, quelles règles ?

Et si un jeu vidéo était capable de vous tuer ?

Le jeu Richie’s Plank Experience est un classique de la réalité virtuelle. Il n’y a personne qui n’a pas de visionneuse VR qui ne montre pas l’expérience à ses amis et à sa famille pour rire. Le jeu propose la situation suivante : vous devez vous pencher sur le rebord d’un gratte-ciel et marcher le long d’une planche. L’expérience est tellement réelle qu’il y a des gens qui perdent complètement leur perception de la réalité, et en plus de souffrir de vertiges, ils finissent par tomber de panique ou croire qu’ils vont s’écraser au sol. Mais que se passerait-il si vous vous écrasiez vraiment au sol et mouriez ? Achèteriez-vous une PlayStation VR 2 si vous saviez que vous pourriez mourir en jouant à Call of Duty ?

Cette question délicate et malade est ce que Palmer Luckey s’est posé ces derniers mois. Tout commence par une curieuse anecdote. Lorsque Palmer concevait l’Oculus MK1 et lançait le projet sur Kickstarter, des milliers d’utilisateurs (surtout japonais) lui ont demandé si je connaissais le roman Swort Art Online. Said raconte l’histoire où un jeu vidéo VRMMORPG (jeu en ligne massivement multijoueur de réalité virtuelle) a piégé les joueurs après que son créateur a annoncé que s’ils mouraient dans le monde virtuel, ils mourraient dans le monde réel. Et le plus curieux est que le roman se déroule en 2022.

C’est cette prémisse qui a éveillé la curiosité de Luckey, qui s’est rendu compte que pour que la réalité virtuelle soit réelle, il faut aussi la ressentir. Mais mourir ? Son raisonnement est qu’il devrait être capable de communiquer la douleur, et c’est ce sur quoi il travaille en ce moment. Le problème? Que pour l’instant il n’a réussi qu’à atteindre le côté le plus négatif de l’idée : il ne parvient qu’à tuer l’utilisateur qui porte les lunettes.

Se sentir bien, mourir c’est dépenser

Le développement des systèmes liés à la réalité virtuelle a connu de nombreuses tentatives pour apporter des sensations à l’utilisateur, notamment toutes celles liées aux réponses haptiques. Les gilets anti-vibrations en sont un exemple clair, car ils vous permettent d’imiter l’impact des balles sur la poitrine avec des vibrations.

Mais Palmer Luckey veut quelque chose de plus. Plus réel. Apparemment il s’agit de travailler avec des enfants pour attaquer directement l’utilisateur, quelque chose qui nous semble insensé, tout est dit. Mais le plus grave de tout cela serait le niveau de confiance que nous devrions accorder à l’appareil, car nous n’aimerions pas imaginer un bug qui cause des dommages physiques à l’utilisateur ou, pour couronner le tout, la mort. Et si un hacker pouvait déclencher les explosifs à distance ?

Au moins Palmer n’a toujours pas complètement perdu la tête. Dans son blog, il assure qu’il est parfaitement conscient des limites du système et qu’il n’est pas lui-même capable de tester le casque pour des raisons évidentes. Son idéal serait qu’un « agent de haute intelligence » (on imagine qu’il s’agit d’une IA), puisse déterminer avec certitude si les conditions sont réunies pour que le système agisse correctement. Mettre nos vies entre les mains d’une IA ! Quel avenir nous attend. Et vous, essaieriez-vous des lunettes qui seraient capables de vous nuire ?