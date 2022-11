Dish retire Slingbox du système de survie demain

Au revoir vieil ami : le grand-père du streaming télévisé moderne, Slingbox, est sur le point de ne plus être sous assistance respiratoire. Le mercredi 9 novembre, le fournisseur de contenu basé sur le cloud mettra fin à le prise en charge du serveur, mettant ainsi fin à toutes les fonctionnalités de l’appareil. Le service est un vieux de 17 ans, ce qui, selon les normes technologiques contemporaines, dure au moins deux vies. La nouvelle n’était pas une surprise, mais la date d’échéance nous a sournoisement échappé.

Slingbox est entré en soins palliatifs il y a deux ans lorsque Sling Media a annoncé qu’il mettait fin à l’appareil. Les services de streaming modernes ne nécessitent aucun hardware externe autre que votre PC, ordinateur portable, console de jeux vidéo, smart TV, tablette ou téléphone. Ainsi, la décision de laisser Slingbox mourir paisiblement équivalait à un manque de demande et à la fin des contestations judiciaires.

Slingbox était techniquement en avance sur son temps. Lors de son lancement en 2005, moins de la moitié de tous les foyers aux États-Unis disposaient du service haut débit requis pour faire fonctionner l’appareil. L’Internet par câble n’est devenu très populaire qu’après 2007. Si vous aviez une Slingbox en 2005, vous la considériez probablement comme une sorte de sorcellerie, même si vous n’étiez peut-être pas disposé à l’admettre.

C’est la passion des partenaires constructeurs fondateurs Blake et Jason Krikorian pour le baseball des Giants de San Francisco qui a conduit à l’invention de Slingbox. À cette époque, les frères possédaient une société de conseil et voyageaient beaucoup loin de leur domicile à San Francisco. Ils sont devenus frustrés lorsqu’ils ne pouvaient pas regarder les matchs des Giants hors de la ville en raison d’accords de réseau qui les bloquaient dans d’autres villes.

Des enregistreurs vidéo numériques comme TiVo existaient déjà, mais ils voulaient une plate-forme pour regarder le baseball en direct, peu importe où ils se trouvaient. Les frères ont donc inventé une boîte qui pouvait transférer le contenu de leur fournisseur de câble domestique où qu’ils se trouvent, d’où le nom de Slingbox.

Les réseaux et les équipes sportives ont fait beaucoup de bruit à propos de la technologie, la jugeant illégale mais n’ayant pas beaucoup d’appui devant les tribunaux. Les radiodiffuseurs ont crié au scandale des accords de retransmission, mais les Krikorians n’en ont jamais signé comme d’autres réseaux l’ont fait.

Comment était-ce de déballer une Slingbox originale de 17 ans ?

Avec l’arrivée du service mobile 3G, les smartphones sont devenus un moyen viable de regarder la télévision loin de chez soi. Cependant, AT&T n’a pas aimé cela et a réussi à bloquer le service des comptes de ses clients.

Malgré les absurdités défavorables des entreprises, la Slingbox est devenue largement utilisée. Il s’est assez bien vendu pour que Dish achète Sling Media pour 380 millions de dollars en 2007, deux ans seulement après la mise sur le marché de la première boîte. Ajusté pour l’inflation, cela représente 543 966 201 $ dans l’économie d’aujourd’hui.

Si vous avez encore une ancienne (ou une plus récente) Slingbox en état de marche, pourquoi ne pas la brancher et dire au revoir alors que vous regardez enfin le signal du serveur s’éteindre ? Ne vous inquiétez pas si vous êtes abonné à Sling TV. Sling TV est un service entièrement différent et ne sera pas affecté.