Microsoft publie DirectStorage 1.1 pour les développeurs

Pourquoi c’est important : les temps de chargement sont l’un des avantages dont bénéficient les nouvelles consoles de Microsoft et de Sony par rapport au PC, tirant pleinement parti de leur stockage NVMe. Microsoft cherche à apporter cet avantage à Windows avec DirectStorage, en publiant cette semaine un composant vital pour les développeurs.

Microsoft a annoncé mardi que les développeurs peuvent désormais implémenter DirectStorage dans leurs jeux PC. La mise à jour est essentielle pour que les jeux utilisent correctement des SSD NVMe (Nonvolatile Memory Express) toujours plus rapides.

La version de cette semaine permet aux développeurs d’accéder aux nouveaux systèmes de compression et de décompression de Microsoft, leur permettant de décharger certaines tâches du CPU vers le GPU. Avant la fin de l’année, Microsoft publiera du code pour la compression des ressources sur les systèmes autres que Windows.

Intel, AMD et Nvidia ont récemment annoncé que leurs derniers drivers de carte graphique prennent en charge DirectStorage 1.1, permettant à chaque fournisseur de GPU d’apporter des améliorations uniques. Par exemple, Nvidia a vanté son système de décompression GPU RTX I/O, qui s’appuie sur DirectStorage. Cependant, il incombe aux développeurs d’implémenter ces fonctionnalités pour que les joueurs en voient un avantage.

Les consoles PlayStation 5 et Xbox Series peuvent charger et diffuser de grands environnements de jeu plus rapidement que jamais grâce à leurs processus d’E/S explicitement écrits pour les SSD. Malheureusement, les systèmes de chargement conçus autour des disques durs freinent encore les PC. Les tests montrent que si tous les SSD chargent les jeux beaucoup plus rapidement que les disques durs, les appareils NVMe n’ont presque aucun avantage sur les SSD SATA plus lents.

Amener DirectStorage de Xbox à Windows pourrait débloquer toute la bande passante des disques NVMe pour les jeux sur PC. Redmond a publié sa première API aux développeurs en mars, leur permettant d’augmenter les vitesses de transfert en augmentant le nombre de requêtes d’E/S pour saturer la bande passante des SSD modernes.

Square Enix a démontré les résultats à GDC 2022 avec Forspoken – le premier jeu PC prévoyant d’utiliser DirectStorage. Le test a chargé une scène du jeu en un peu moins de deux secondes sur un SSD M.2 – environ deux fois plus rapide qu’un SSD SATA et 10 fois plus rapide qu’un disque dur. Cependant, Square Enix a déclaré qu’il pourrait rendre les temps de chargement encore plus rapides avec plus de travail de développement avant le lancement de Forspoken le 24 janvier, faisant peut-être référence aux outils de décompression GPU que Microsoft vient de publier avec DirectStorage 1.1.

Pour tirer pleinement parti de DirectStorage, il faut Windows 11. Les utilisateurs qui ne souhaitent pas effectuer de mise à niveau à partir de Windows 10 verront tout de même certaines améliorations de performances, mais la pile de stockage du système d’exploitation hérité pourrait les retenir.