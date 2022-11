Le nouveau bundle AMD propose Dead Island 2 et le protocole Callisto avec les cartes graphiques RX 6000

Quelque chose à attendre: Après avoir annoncé les premières cartes graphiques Radeon 7000, AMD a révélé son dernier stratagème pour éliminer le stock de GPU RX 6000. La nouvelle promotion ressemble à celle qu’AMD exécute pour déplacer les processeurs Ryzen 5000 à la lumière des faibles ventes de Ryzen 7000.

D’ici février, les clients qui achètent une carte graphique RDNA 2 de bureau chez les sites de ventes participants recevront des codes de téléchargement pour les prochains Dead Island 2 et The Callisto Protocol. La version PC de Dead Island 2 sera lancée sur Epic Games Store le 3 février 2023, tandis que The Callisto Protocol arrivera sur Epic et Steam le 2 décembre de cette année. Les deux titres coûtent 59,99 $.

L’accord couvre tous les GPU Radeon RX 6000. Les RX 6400 et 6500 XT ne sont livrés qu’avec Dead Island 2, mais toutes les autres cartes incluent les deux jeux. La clé Dead Island 2 est destinée à Epic Games Store puisque ce titre lui est exclusif, tandis que The Callisto Protocol s’active sur Steam.

En Amérique du Nord, l’offre se situe chez Amazon, Micro Center, Newegg ou le magasin d’AMD. La promotion se déroule à partir de maintenant jusqu’au 4 février – le lendemain de la sortie de Dead Island 2. Les participants ont jusqu’au 4 mars pour postuler afin d’acquérir les clés.

AMD ne se contente pas de regrouper les codes dans les boîtiers GPU. Les utilisateurs doivent installer les composants, s’inscrire sur le site Web de récompenses d’AMD, puis télécharger et exécuter l’outil de vérification du produit pour confirmer qu’ils utilisent un GPU participant.

Aucun des deux jeux n’a révélé sa configuration système requise, il est donc difficile de dire comment chaque carte éligible les gérera. The Callisto Protocol utilisera des effets avancés de traçage de rayons, poussant le hardware de traçage de rayons d’AMD qu’il a fait ses débuts avec les GPU RX 6000.

Les utilisateurs qui achètent l’un des neuf GPU AMD Ryzen 5000 avant la fin de l’année peuvent toujours obtenir une copie Steam gratuite de Uncharted : Legacy of Thieves Collection. AMD essaie probablement d’effacer les processeurs Zen 3, contre lesquels ses nouveaux processeurs Zen 4 ont du mal à se vendre.

L’accord Radeon pourrait avoir un objectif similaire, mais les GPU RDNA 3 annoncés par AMD la semaine dernière n’auront pas les mêmes inconvénients que Zen 4. La mise à niveau vers Ryzen 7000 indique essentiellement la construction d’un nouveau PC, car elle nécessite de nouvelles cartes mères AM5 coûteuses et de la RAM DDR5. . Une Radeon 7900 XT ou XTX, cependant, conviendra à votre ancienne plate-forme.

Dans tous les cas, les utilisateurs qui souhaitent mettre à niveau le processeur et le processeur graphique d’un système AM4 cet hiver peuvent désormais obtenir trois jeux AAA gratuits.