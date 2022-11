Tous les capteurs Elgato avec lesquels vous pouvez enregistrer vos parties

De la même manière, avec un périphérique de capture, vous pouvez également gérer la sortie vidéo d’une caméra. Le matériel de capture sera chargé de collecter les deux sources vidéo pour les traiter ultérieurement dans le logiciel correspondant.

Les meilleurs appareils de capture Elgato avec une résolution Full HD

Voici les deux modèles qu’Elgato vend pour tous ceux qui se contentent d’un streaming en qualité 1080 :

Elgato HD60 S+

Commençons par le modèle le plus simple de la marque. Ce grappin est d’un excellent rapport qualité/prix. Il a des fonctionnalités modestes, mais cela peut être plus que suffisant pour tout joueur qui débute dans le monde du streaming.

Ce modèle est capable de diffuser de la vidéo en 1080p HDR et 60 images par seconde. Cependant, cela nous permet de sortir notre écran principal avec une résolution 4K et 60 images par seconde. C’est un appareil facile à utiliser et parfait pour les débutants.

Elgato HD60X

Le modèle le plus avancé de ce premier bloc est la carte de capture Elgato HD60 X. C’est une carte de capture externe très polyvalente, et elle est compatible avec presque toutes les consoles dont nous disposons aujourd’hui.

Vous pouvez utiliser cette carte avec pratiquement n’importe quelle configuration sur PC, Mac, ordinateurs portables, PlayStation 5 ou Xbox X/S. C’est Plug & Play et se connecte à vos appareils via USB-C. Fonctionne avec une grande variété de logiciels de streaming et de capture tels que Twitch Studio, YouTube, OBS, XSplit et Streamlabs. Il prend également en charge Zoom et Microsoft Teams.

Cette carte de capture prend en charge plusieurs technologies importantes pour un usage professionnel. Tout d’abord, la carte peut capturer en résolution Full HD HDR10 à 60 images par seconde. Cependant, le signal qui atteint notre écran peut avoir une résolution maximale de 4K à 60 images. Tout cela est complété par un mode d’affichage instantané sans délai et la prise en charge du VRR, c’est-à-dire le taux de rafraîchissement variable, qui est une technologie clé pour tirer le meilleur parti des consoles de nouvelle génération.

Ce modèle couvre très bien les besoins d’une grande majorité d’utilisateurs. C’est un produit complet, très bien résolu et de qualité. Cependant, il existe des modèles supérieurs pour ceux qui ont des besoins qui vont un peu plus loin.

Les meilleurs appareils de capture Elgato avec une résolution 4K

Vous recherchez un saut de qualité ? Voici les deux alternatives professionnelles Elgato :

Elgato 4K60 S+

Il existe des grabbers où vous devez abandonner certains paramètres en raison de limitations matérielles. Cela ne se produit pas sur l’Elgato Game Capture 4K60 S+. Comme son nom l’indique, il est capable de transférer et de capturer des vidéos en résolution 4K à 60 images par seconde. Tout cela est compatible avec la norme HDR et, en plus, cette carte fait son travail sans aucun accroc au niveau des performances.

L’Elgato Game Capture 4K60 S+ est l’un des appareils de capture de jeux portables les plus puissants et les plus polyvalents du marché. Son fonctionnement est aussi simple que celui que nous avons expliqué dans le modèle précédent. C’est une question de connexion et de plaisir. En fait, la principale caractéristique de ce modèle est qu’il peut fonctionner complètement hors ligne. Insérez simplement une carte SD dans la fente correspondante et appuyez sur le bouton d’enregistrement. Il n’est pas nécessaire de se compliquer la vie.

Bien sûr, obtenir une équipe avec ces caractéristiques n’est pas exactement bon marché. Il faut être très cher pour pouvoir amortir le matériel avant de se lancer dans un achat de ce niveau.

Elgato 4K60 Pro Mk. deux

Tous les modèles de capture que nous avons vus jusqu’à présent fonctionnent avec USB-C. Ce modèle est l’exception, car il se connecte directement au slot PCI Express d’un ordinateur de bureau.

C’est la carte la plus avancée qu’Elgato a actuellement dans son catalogue. Elgato Game Capture 4K60 Pro Mk. 2 offre des fonctionnalités supplémentaires, telles que Multi App Access, qui vous permet d’avoir plusieurs sources de streaming et/ou d’enregistrement accédant à votre carte de capture en même temps.

Construit sur la base d’un connecteur PCIe, il est encore plus abordable que le modèle que nous avons vu dans le bloc précédent, même si nous ne pouvons pas non plus dire qu’il s’agit de matériel bon marché. La mise en place de cette carte dans votre ordinateur de bureau est aisée puisqu’il s’agit de l’insérer dans l’emplacement correspondant. Cependant, il est compréhensible que certains utilisateurs n’osent pas avec des solutions de ce type et préfèrent jouer la sécurité avec un modèle doté d’une connexion USB.

Comme si cela ne suffisait pas, ce modèle vous permet d’aller à un rythme beaucoup plus professionnel. Si vous en avez besoin, vous pouvez connecter plusieurs cartes d’acquisition Elgato 4K60 Pro Mk. 2 à votre équipe. Évidemment, l’ordinateur doit être suffisamment puissant à la fois pour déplacer ces lignes PCI Express, et pour gérer tout le volume de données qui va entrer dans le système. C’est là que le logiciel Multi App Access déploie toute sa puissance.

Les liens vers Amazon dans cet article font partie de notre accord avec votre programme Partenaires et peuvent nous rapporter une petite commission sur leur vente (sans affecter le prix que vous payez). La décision de les publier et de les ajouter a été prise, comme toujours, librement et selon des critères éditoriaux, sans répondre aux demandes des marques concernées.