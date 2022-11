Windows 11 (builds 22621.885 et 22623.885) arrive sur le canal Insider Beta

Une semaine de plus, c’est l’heure d’un build dans le canal bêta. Cette fois, l’équipe Windows Insider s’est davantage concentrée sur l’amélioration de l’expérience plutôt que sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Voyons ce qu’ils ont corrigé pour cette version. Nous vous rappelons le fonctionnement de la chaîne Beta pour tous ceux qui ne la connaissaient pas encore

Build 22623.885 = Nouvelles fonctionnalités activées.

Build 22621.885 = Nouvelles fonctionnalités désactivées par défaut.

Quoi de neuf dans la version 22623.885

Accès aux effets Windows Studio à partir des paramètres rapides

Les effets Windows Studio sont désormais accessibles directement à partir des paramètres rapides de la barre des tâches, pour les appareils dotés d’une unité de traitement neuronal (NPU) prise en charge. Cela permet d’activer et de configurer rapidement et facilement les effets de caméra (flou d’arrière-plan, contact visuel et cadre automatique) et les effets audio (mise au point vocale). Si nous le voulons, nous pouvons toujours accéder à ces effets dans les pages de configuration.

recommandations énergétiques

Ils commencent à mettre en œuvre les recommandations d’alimentation dans Paramètres > Système > Alimentation et batterie > Recommandations d’alimentation. Passez en revue et appliquez ces recommandations pour améliorer l’efficacité énergétique de votre PC et réduire votre empreinte carbone.

Nouveautés des versions 22621.885 et 22623.885

Vue étendue dans les widgets

Besoin de plus d’espace sur votre tableau de widgets ? Vous ne pouvez pas tout voir d’un coup d’œil ? Ils testent des changements qui nous permettront d’augmenter la taille de notre tableau de widgets.

Utilisez le bouton Développer et Réduire dans le coin supérieur droit du tableau de bord, à côté du bouton Ajouter des widgets, pour développer ou réduire la taille de votre tableau de bord de widgets.

La taille de votre tableau de bord est mémorisée, donc si vous préférez que votre tableau de bord de widgets vous montre toujours plus de contenu et le laisse développé, il en sera ainsi la prochaine fois que vous l’ouvrirez.

Changements et améliorations dans la version 22623.885

barre d’état système

Cette version ajoute la possibilité de réorganiser les icônes dans la barre d’état système, qui a commencé à être implémentée avec la version 22623.746.

Entrée

Ils intègrent un nouveau clavier Tamil Anjal pour la langue tamoule. Pour l’ajouter, assurez-vous que le tamoul (Singapour), le tamoul (Malaisie), le tamoul (Sri Lanka) ou le tamoul (Inde) est répertorié dans Paramètres > Heure et langue > Langue et région, puis cliquez sur le « … » à côté du langue, sélectionnez Options de langue et ajoutez Tamil Anjal (QWERTY) à la liste des claviers.

Cette version ajoute la prise en charge de l’utilisation de l’historique du presse-papiers (WIN + V) dans les champs de mot de passe.

Modification de l’option d’icône du clavier tactile dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches d’une bascule à un menu déroulant dans lequel vous pouvez sélectionner Jamais, Toujours ou Lorsqu’il n’y a pas de clavier.

Correctifs dans la version 22623.885

Barre des tâches et barre d’état système

Correction de certains plantages d’explorer.exe liés au travail récent de la barre des tâches et de la barre d’état système.

Le visuel épingler/détacher s’affichera désormais lorsque les icônes de la barre d’état système sont glissées vers n’importe quelle position le long de la barre d’état système, et pas seulement lorsque le bouton Afficher les icônes cachées est survolé.

Correction d’un problème où certaines applications de chat (qui le prennent en charge) ne clignotent pas sur les nouveaux messages ou n’ouvrent pas un aperçu lors du survol dans la barre d’état système.

La liste déroulante Afficher les icônes cachées dans la barre d’état système devrait maintenant être redimensionnée avec les modifications pour éviter les espaces et les colonnes vides.

Correction d’un problème qui pouvait faire apparaître la liste déroulante des icônes masquées déconnectée de la barre des tâches dans certains cas.

Correction d’un problème qui faisait que l’icône de volume dans la barre d’état système s’affichait de manière incorrecte comme étant en sourdine.

Correction d’un problème où l’appel du menu contextuel à partir des éléments de la barre d’état système pouvait échouer à amener le menu contextuel au premier plan et rester bloqué derrière la barre des tâches.

Navigateur de fichiers

Un travail a été fait pour améliorer les performances de suppression de fichiers via l’explorateur de fichiers (en vidant la corbeille ou en utilisant Maj + Suppr) dans le cas où un grand nombre de fichiers sont supprimés à la fois.

Correctifs pour les versions 22621.885 et 22623.885

Correction d’un problème affectant certaines applications modernes. Cela les empêche de s’ouvrir.

Problèmes connus pour les builds 22621.885 et 22623.885

Général

Ils enquêtent sur des rapports indiquant que l’audio a cessé de fonctionner pour certains initiés dans les dernières versions de la chaîne bêta.

Barre des tâches optimisée pour les tablettes