Gears of War aura un film et une série sur Netflix

L’une des franchises les plus emblématiques de Xbox Game Studios aura son adaptation en série et en film. Ce lundi, le service de streaming Netflix a annoncé ses plans pour l’histoire de Gears of War. Tout d’abord, nous aurons un « film d’action en direct »qui sera suivie « une série animée pour adultes » et puis il y a le « possibilité d’autres histoires à venir »dit Netflix. Netflix travaillera avec The Coalition, le studio de jeux Xbox basé à Vancouver qui gère la franchise Gears of War, pour apporter la franchise au service de streaming. Il n’y a pas de détails sur la date de sortie des adaptations.

Gears of War arrive dans notre salon via Netflix

L’annonce intervient à l’occasion du 16e anniversaire de la sortie du premier jeu Gears of War, sorti en 2006. Depuis lors, la série a eu plusieurs suites (la dernière étant Gears 5 en 2019) et une poignée de retombées, dont une avec Thème Funko Pops qui a déjà fermé.

La saga Gears of War est très appréciée des joueurs Xbox et peut-être que le rêve de Dave Bautista se réalisera enfin. L’acteur bien connu des Gardiens de la Galaxie s’est toujours considéré comme un fan de la saga du jeu vidéo et il ne serait pas surprenant qu’il puisse incarner Marcus Phoenix. Bien sûr, il est encore tôt pour connaître les détails de la plateforme autour de la série. Si c’est au niveau de la série Halo ce sera une excellente nouvelle.

Gears of War est la dernière franchise de jeux vidéo à avoir frappé Netflix, rejoignant une liste de succès comme l’anime Cyberpunk 2077 et la série League of Legends Arcane. Le service de streaming travaille sur d’autres adaptations de jeux vidéo, notamment un film BioShock en direct, une série télévisée Horizon Zero Dawn et une série Assassin’s Creed en direct.