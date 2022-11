La V-NAND de 8e génération de Samsung devrait prendre en charge plus de 12 Go/s

Quelque chose à attendre avec impatience : alors que les entreprises tentent de tirer le maximum de vitesse possible des SSD PCIe 4.0, elles ont commencé à se concentrer sur la nouvelle norme, PCIe 5.0. Alors que certains fabricants ont signalé des disques capables de plus de 10 Go/s, Samsung a tenté de renverser tous ses concurrents avec sa V-NAND de 8e génération.

Plus tôt cette année, nous avons couvert le disque SSD NVMe le plus récent et le plus rapide de Samsung, le 990 PRO. Le 990 PRO affichait des vitesses « jusqu’à 7 450 Mo/s », et les testeurs ont montré qu’il s’agissait de l’un des meilleurs SSD PCIe 4.0 pour les consommateurs. Le lecteur est équipé du flash « V-NAND » de 7e génération de Samsung. Cependant, la société ne prévoit pas d’utiliser longtemps les puces de 7e génération.

En août, Samsung a lancé la phase de production de sa prochaine V-NAND de 8e génération. A l’époque, le cahier des charges était un peu flou. Dans une annonce plus récente, Samsung a rendu publiques les vitesses de ces nouveaux modules flash, qui sont impressionnantes.

La V-NAND de 8e génération de Samsung comprend les 236 couches attendues et prend en charge jusqu’à 2,4 GT/s, ce qui équivaut à plus de 12 Go/s. Samsung affirme qu’il s’agit d’un boost de 1,2x par rapport à la génération précédente de sa V-NAND.

La V-NAND de 8e génération autorise également jusqu’à 128 Go sur un seul module flash, ce qui lui permet de stocker encore plus d’espace de stockage sur un disque. Il n’y a aucune information disponible sur la capacité que chaque puce V-NAND de 7e génération pourrait prendre en charge. Cependant, Samsung garantit que sa V-NAND de 8e génération présente « la densité de bits la plus élevée de l’industrie ».

On verra peut-être Samsung utiliser cette nouvelle génération NAND sur des SSD PCIe 4.0 avant de l’utiliser sur des SSD PCIe 5.0. Cela pourrait permettre à Samsung de dépasser la limite de bande passante de 8 Go/s d’un emplacement PCIe 4.0 x4, un exploit que même le 990 PRO n’a pas atteint, avec environ 550 Mo/s de moins que l’accomplissement.

Il n’y a pas de date de sortie officielle pour les disques grand public dotés de la V-NAND de 8e génération. Les premiers SSD dotés de la nouvelle technologie répondront probablement à une utilisation en entreprise, principalement pour les espaces de travail et les serveurs. Cependant, les SSD grand public avec V-NAND de 8e génération devraient être juste derrière ces intégrations sur le lieu de travail.

Dans l’ensemble, c’est une période passionnante pour être quelqu’un avec un ordinateur pris en charge par PCIe 5.0. En quelques mois, vous pourrez profiter des périphériques de stockage les plus rapides du marché. Alors que Samsung peut initialement être « en retard à la fête », son premier SSD PCIe 5.0 attirera amplement l’attention à chaque fois qu’il arrivera.