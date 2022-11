Tube Space X Hyperloop démantelé pour le parking des employés dans la banlieue de Los Angles

Point de vue de l’éditeur : Jusqu’à présent, le rêve de Musk de capsules supersoniques qui transportent un driver et un véhicule à 800 milles à l’heure a été quelque peu décevant. Alors que Musk passe à la tête de Twitter, le démantèlement du tube Hyperloop situé à l’extérieur de son installation Space X de Los Angeles indique un abandon de l’enthousiasme de Musk pour la technologie – du moins pour le moment.

Le tube Hyperloop longeant Jack Northrop Avenue à Hawthorne, Los Angeles, n’est plus. Le registre du comté d’Orange rapporte que le tunnel hors sol d’un kilomètre de long qui se trouve à côté du campus Space X depuis 2017 a été démantelé et transporté la semaine dernière. La construction d’un parking pour les employés de Space X est déjà en cours.

Le tube Space X était une aubaine pour les entrepreneurs locaux qui ont aidé à le construire. Erik Wright, propriétaire de Precision Construction Services à San Luis Obispo, a déclaré qu’il était ravi lorsque son entreprise a remporté l’appel d’offres pour le projet.

« L’Hyperloop est tout un insigne d’honneur pour nous », a déclaré Wright. Wright a admis que le travail avait aidé son entreprise à décrocher plusieurs autres contrats. Ses clients ont exprimé leur confiance en disant : « Si vous avez construit l’Hyperloop, vous pouvez certainement construire mon projet. »

L’entreprise peu connue a ensuite réalisé des travaux de grande envergure, notamment un laboratoire d’impression 3D pour les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et plusieurs sites de lancement pour la Vandenberg Space Force Base.

Images accélérées montrant la longueur du tube Hawthorne Hyperloop.

Precision Construction n’était pas seule sur le projet. Le constructeur international d’infrastructures Aecom, dont le siège est à Dallas, au Texas, avec des bureaux à Los Angeles, a construit les fondations et le tube en acier du tunnel.

L’entreprise de Wright a tout géré à l’intérieur du tunnel, y compris la sous-voie et les joints en béton, la voie en aluminium et l’éclairage intérieur. Wright dit que c’était un travail difficile car tous les composants qui composaient le tube se dilataient et se contractaient à des rythmes différents.

La piste d’essai Hawthorne Hyperloop a été l’un des premiers tunnels achevés qu’Elon Musk envisageait de permettre aux personnes et à leurs véhicules de parcourir de longues distances jusqu’à 800 miles par heure. Jusqu’à présent, les tests ne se sont pas approchés de ces vitesses.

Beaucoup de travail est encore nécessaire avant que les capsules dans les tunnels puissent atteindre les vitesses de science-fiction imaginées par Musk. Jusqu’à présent, le record le plus rapide réalisé lors de tests sans driver est de 288 mph. Une partie du problème réside dans le développement d’un tube à vide hermétique qui peut propulser des capsules sans se soucier du frottement causé par la résistance de l’air.

À la manière typique de Musk, l’intérêt du milliardaire s’est éloigné d’Hyperloop pour le moment alors qu’il consacre plus d’énergie et de ressources à Space X, Tesla et à son nouveau projet d’animal de compagnie Twitter. Cela ne veut pas dire qu’Hyperloop est mort.

Son compatriote milliardaire Richard Branson est fortement investi dans Hyperloop – même en scindant une partie de l’entreprise en l’appelant « Virgin Hyperloop ». La piste d’essai du Nevada a achevé sa première mission « habitée » en 2020, envoyant deux personnes dévaler le tube de 500 m à 107 mph. De plus, plusieurs projets sont toujours sur la table, notamment des tunnels en Caroline du Nord, à Abu Dhabi, en France, en Chine et en Allemagne.