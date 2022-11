Meta va commencer à licencier des milliers de personnes cette semaine

En bref : il semble que Meta soit la dernière entreprise touchée par la crise de l’emploi dans le secteur technologique cet automne. Le récent ralentissement macroéconomique n’a pas été bon pour Meta, mais les investissements massifs de la société dans le Metaverse n’ont pas non plus aidé ses bénéfices et le cours de ses actions.

Des sources ont déclaré au Wall Street Journal que Meta commencera des licenciements massifs dès mercredi. Des milliers d’employés pourraient perdre leur emploi dans le cadre de la plus importante réduction d’effectifs jamais enregistrée pour une grande entreprise technologique.

Meta a embauché des dizaines de milliers d’employés au cours des trois dernières années. Les larges réductions de cette semaine – les premières dans l’histoire de Meta – peuvent être un signe qu’il a augmenté trop rapidement.

Un porte-parole de Meta a refusé de commenter, rappelant les commentaires de Mark Zuckerberg lors d’un appel sur les résultats du troisième trimestre fin octobre. Zuckerberg a tenté de minimiser l’ampleur des licenciements, affirmant que certaines équipes au sein de Meta augmenteraient ou diminueraient, laissant l’entreprise de la même taille ou un peu plus petite d’ici la fin de 2023.

Vers la fin du mois d’octobre, Meta a annoncé des revenus et des revenus du troisième trimestre en baisse de plusieurs milliards, ainsi que plus d’un demi-billion de dollars de perte de valeur marchande au cours de l’année dernière. Les actions de la société ont également chuté depuis septembre dernier. Beaucoup attribuent les problèmes aux investissements de Meta dans la division Metaverse Reality Labs, qui a saigné des milliards en 2021 et 2022.

Zuckerberg croit de tout cœur que le Metaverse est l’avenir, renommant son entreprise en son honneur. D’autres, cependant, pensent que la plupart des entreprises de Metaverse fermeront d’ici quelques années.

Même si les ambitions VR/AR de l’entreprise la ralentissent, Meta n’est pas le seul à se serrer la ceinture cet automne. Amazon a annoncé un gel des embauches la semaine dernière, blâmant les turbulences macroéconomiques.

La semaine dernière également, le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, s’est séparé de la moitié du personnel de l’entreprise dans le but de réduire les coûts de la dette qu’il a contractée sur Twitter après avoir acheté l’entreprise pour 44 milliards de dollars. Cependant, le fait de ne pas donner aux employés le préavis légalement requis a déclenché un recours collectif. Twitter pourrait même devoir réembaucher certains travailleurs, soit parce qu’ils ont été licenciés par erreur, soit parce que l’entreprise réalise maintenant leur importance.

Les compressions d’emplois dans toutes ces entreprises surviennent dans le contexte d’une gueule de bois post-pandémique générale dans plusieurs secteurs technologiques. L’enthousiasme des clients pour les composants PC, les tablettes, les téléphones et les Chromebooks a chuté récemment, car beaucoup craignent une récession imminente.