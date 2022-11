Apple met en garde contre une baisse des livraisons d’iPhone 14 Pro en raison des restrictions de Covid-19 dans l’usine chinoise

TL;DR : Une nouvelle vague de restrictions liées au Covid-19 en Chine impacte la capacité d’Apple à produire son iPhone phare. Dimanche, Apple a déclaré que la principale usine d’assemblage d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max à Zhengzhou, en Chine, fonctionnait à une capacité considérablement réduite en raison des restrictions de Covid-19. Cupertino a ajouté qu’il travaillait avec le fournisseur pour revenir à des niveaux de production normaux tout en donnant la priorité à la santé et à la sécurité des travailleurs de l’usine.

Apple a annoncé sa famille iPhone 14 le 7 septembre avant un lancement le 16 septembre. Cela a été un peu des montagnes russes pour les nouveaux combinés alors que des rapports ont fait surface fin septembre selon lesquels Apple annulait ses plans d’augmentation de la production en raison d’une demande plus faible que prévu.

Le mois dernier, The Information affirmait qu’Apple avait demandé aux fournisseurs de cesser la production de l’iPhone 14 Plus moins d’un mois après sa mise en vente. L’iPhone 14 Plus commence à 899 $, une vente difficile étant donné que l’iPhone 14 Pro passe à 999 $ et que le Pro Max ne coûte que 200 $ de plus.

L’usine de Foxconn à Zhengzhou emploie environ 200 000 personnes et a été secouée par les restrictions strictes de Covid-19. Une source proche du dossier a déclaré à Reuters la semaine dernière que Foxconn s’efforçait d’augmenter la production dans une autre usine de Shenzhen pour compenser la perte de production. Selon la société de recherche Counterpoint, l’installation produit environ 80 % des iPhones de la génération actuelle.

Apple a déclaré que bien qu’ils continuent de voir une forte demande pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, ils s’attendent maintenant à ce que les livraisons soient inférieures aux prévisions. Ainsi, les clients connaîtront des temps d’attente plus longs pour recevoir leurs achats, ce qui indique que si vous cherchez à en obtenir ou à en offrir un en cette saison des fêtes, le temps presse.

Le hoquet de production ne pouvait pas survenir à un pire moment, car les fabricants et les fournisseurs d’électronique comptent historiquement sur la saison des fêtes de fin d’année pour les mettre dans le noir.