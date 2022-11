Twitter suspend les comptes de haut niveau après avoir introduit des permabans pour les usurpations d’identité

Une patate chaude : depuis le moment où il a pris le contrôle de Twitter, Elon Musk a déclaré qu’il était un partisan de la liberté d’expression. Mais cet engagement est remis en question après que plusieurs comptes vérifiés de haut niveau ont été suspendus, peut-être de façon permanente, apparemment pour avoir usurpé l’identité de la personne la plus riche du monde.

Hier, Musk a tweeté l’une des règles qu’il met en œuvre en tant que nouveau suzerain de Twitter : « Toute poignée de Twitter se livrant à l’usurpation d’identité sans spécifier clairement la » parodie « sera définitivement suspendue », a-t-il écrit.

Musk a ajouté que Twitter émet actuellement des avertissements avant les suspensions, mais maintenant qu’il déploie une vérification généralisée, il n’y aura aucun avertissement avant d’agir.

Auparavant, nous émettions un avertissement avant la suspension, mais maintenant que nous déployons une vérification généralisée, il n’y aura pas d’avertissement. Cela sera clairement identifié comme une condition pour s’inscrire à Twitter Blue. – Elon Musk (@elonmusk) 6 novembre 2022

Le milliardaire a récemment confirmé que le prix du service optionnel Twitter Blue augmente à 8 dollars par mois, contre 20 dollars, et que ceux qui s’abonnent seront vérifiés. Cela a soulevé des questions sur les utilisateurs vérifiés se faisant passer pour des personnes bien connues. Musk a déclaré que cela était résolu en incluant une étiquette secondaire sous le nom de quelqu’un qui est une personnalité publique, ce qui est déjà le cas pour les politiciens. Il a été confirmé hier que le nouveau système de vérification ne sera déployé qu’après les élections américaines de mi-mandat.

Certains utilisateurs vérifiés actuels se moquent de Musk en se faisant passer pour lui. Kathy Griffin a changé son nom d’affichage en Elon Musk et a créé une photo de profil similaire à celle du propriétaire de Twitter. Elle a ensuite tweeté : « Après de nombreuses discussions animées avec les femmes de ma vie, j’ai décidé que voter bleu pour leur choix était juste (ce sont aussi des femmes sexy, d’ailleurs). » L’humoriste a été suspendu dimanche.

mdr pic.twitter.com/GJX06GwdcV – Elon Musk caresse des chiens (@chaser) 7 novembre 2022

L’acteur Rich Sommer, connu pour son interprétation de Harry Crane dans Mad Men, a également été suspendu pour s’être fait passer pour Musk, tout comme le site Web de satire australien The Chaser, même s’il a marqué le compte comme une parodie et a choisi le nom d’utilisateur « Elon Musk Fondles Dogs ». ‘ Kotaku note qu’Ethan Klein et Chipzel ont également été suspendus / restreints malgré le respect des règles de l’étiquette de parodie. Le compte de Sarah Silverman a été temporairement verrouillé pour son usurpation d’identité.

1) il y a 9 jours, 2) hier 3) aujourd’hui. Nous nous amusons pic.twitter.com/eTKAp8PBuK – Sarah Silverman (@SarahKSilverman) 7 novembre 2022

On suppose que certaines des suspensions, mais certainement pas toutes, sont liées à une autre règle annoncée par Musk qui prévoit la perte temporaire de la coche vérifiée après tout changement de nom.

Beaucoup soulignent l’ironie d’un tweet de Musk du 28 octobre qui disait : « La comédie est désormais légale sur Twitter ». Il a également déclaré que personne ne devrait être banni à vie et a promis de permettre à Donald Trump de revenir sur la plate-forme, même si l’ancien président a déclaré qu’il ne voulait pas revenir.

lmao pic.twitter.com/5Vh1PLytOB – Parker Higgins (en signe de protestation) (@xor) 6 novembre 2022

Une partie de la restructuration de Twitter par Musk implique le licenciement d’environ la moitié de son personnel, soit environ 3 700 personnes. La société fait maintenant face à une action en justice pour des allégations selon lesquelles l’action était illégale en raison d’un préavis insuffisant. C’est une situation que Musk connaît bien : la même chose s’est produite chez Tesla il y a quelques mois.