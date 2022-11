AYANEO 2 veut détruire le Steam Deck avec une puissance énorme

AYANEO révolutionne encore une fois les forums et les communautés de gamers, puisqu’elle vient de présenter sa nouvelle AYANEO 2, la seconde génération de son flagship avec laquelle elle entend proposer une console performante que vous pourrez emmener où vous voulez. Ce présage a commencé sa période de financement et, comme prévu, il a largement dépassé l’objectif initial.

AYANEO 2, 7 pouces de puissance

Avec un écran de 7 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 200 pixels, le corps attire l’attention en embrassant l’écran et en l’intégrant presque sans cadre. Cela offre une expérience de jeu immersive qui évitera les distractions, et qui montre le travail incroyable qu’ils ont fait au niveau de la conception. Et c’est qu’ils ont soigné les détails au point de réaliser un assemblage libre de vis apparentes, de sorte que l’arrière de la console a également fière allure.

Mais s’il y a quelque chose qui définit le potentiel de cet AYANEO 2, c’est le processeur qu’il monte à l’intérieur. Un incroyable AMD Ryzen 7 6800U avec lequel obtenir des résultats incroyables et avec lequel jouer pratiquement n’importe quoi, et qui restera au frais grâce au système de ventilation qu’ils ont conçu.

La chose la plus intéressante est que l’appareil a une énorme capacité d’expansion à l’avenir, car grâce au port USB 4.0 qu’il inclut, nous pouvons connecter des cartes graphiques externes (eGPU) pour jouer à des jeux avec des exigences graphiques excessivement élevées.

une machine entière

Les fonctionnalités ne manquent pas dans cette équipe. Il y a des détails aussi intéressants qu’un lecteur d’empreintes digitales avec lequel vous pouvez vous connecter rapidement, pouvoir partager la console avec la création de différents profils, ou les systèmes de vibration haptiques HD avec analyse du son qui vous permettront de profiter des vibrations même dans les jeux rétro. grâce à des émulateurs.

Avec les versions de 16 et 32 ​​​​Go de RAM, le stockage standard est de 512 Go, bien que nous puissions également choisir des versions de 1 To et 2 To de capacité avec lesquelles stocker des jeux jusqu’à ce que nous nous ennuyions. WiFi 6 et Bluetooth 5.2 complètent les options de connectivité, tandis que Windows 11 fonctionnera comme un système d’exploitation avec une interface très intéressante appelée AYASpace, et pourra également utiliser le système d’exploitation AYANEO OS.

Quand pouvez-vous acheter?

Le nouveau AYANEO 2 est maintenant disponible à la réservation via le projet de financement participatif qu’ils ont publié sur IndieGogo. Le projet a incroyablement dépassé ses attentes, et la collection a déjà atteint 1 230 900 euros. Le modèle avec 16 Go de RAM et 512 Go peut être réservé pour 1 007 euros, et sera expédié fin décembre. Ne confondez pas le modèle AYANEO Geek, qui est une version avec quelques coupures, comme l’absence de vibration HD, l’absence de gyroscope dans les poignées, l’utilisation de mémoires PCIE 3.0 M.2 (PCIE 4.0 dans l’AYANEO 2) ou l’absence de technologie qui analyse le son pour appliquer des vibrations.

Compétition Steam Deck ?

Compte tenu de l’incroyable liste de spécifications qu’il comprend et de l’excellent système d’exploitation axé sur la gestion des paramètres des jeux et de la consommation d’énergie, cet AYANEO 2 sera clairement un rival de taille pour le Steam Deck de Valve, tant pour le processeur que pour la capacité d’expansion. la mémoire. Cependant, la console Steam continue d’afficher un prix impossible, ce qu’AYANEO 2 est incapable d’atteindre pour des raisons évidentes. Pourtant, si vous pouvez vous permettre le prix de l’AYANEO 2, nous ne voyons aucun ordinateur de poche qui puisse vous offrir plus pour le moment.