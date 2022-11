Les meilleurs boîtiers d’ordinateur : tours complètes, tours moyennes, petit design (form factor), etc.

Génial | Caractéristiques de différenciation

Les panneaux avant permettent aux utilisateurs de choisir entre les modes performance ou silencieux, un excellent flux d’air, la polyvalence, un excellent rapport qualité-prix, le prise en charge de deux systèmes

Bon | La plupart l’ont

USB Type-C, prend en charge les cartes mères E-ATX, intérieur spacieux

Moyenne | Les concurrents peuvent être meilleurs

Pas de RVB, le design peut être un peu simple pour certains

Phanteks est depuis longtemps une marque préférée des constructeurs de PC, et pour cause. Ses produits sont régulièrement en compétition pour les récompenses « Cas de l’année », et le P600S ne fait pas exception, combinant des niveaux de haute performance et de faible bruit dans un boîtier attrayant à un prix attractif.

À l’extérieur, les utilisateurs ont la possibilité de retirer les panneaux avant insonorisants et de révéler le filtre à mailles en tissu, ce qui permet une meilleure circulation de l’air et des performances améliorées. Alternativement, vous pouvez les laisser en place pour un fonctionnement presque silencieux. Il y a aussi un panneau latéral magnétique en verre trempé facile à ouvrir et un panneau d’E/S soigneusement caché, avec USB Type-C et deux ports 3.0.

L’intérieur du P600S est basé sur le Phanteks Enthoo Evolve X, un ancien vainqueur de notre catégorie Best Enthusiast. Cela indique qu’il y a beaucoup de place à l’intérieur de cette tour intermédiaire, avec le prise en charge de cartes mères jusqu’à E-ATX (jusqu’à 280 mm de large) et de systèmes doubles, ainsi que de nombreuses fonctionnalités d’acheminement des câbles.

Il est livré avec un carénage PSU avec une découpe pour montrer votre alimentation, des œillets coulissants, un moyeu de ventilateur et trois ventilateurs de 140 mm avec de la place pour trois autres. Côté lecteur, vous obtenez trois caddies SSD sans outil à l’arrière, et vous pouvez ajouter les quatre boîtiers de lecteur 3,5 pouces inclus en bas. Alors que le P600S manque de certaines des fonctionnalités trouvées sur les boîtiers les plus chers, y compris le RVB, il est extrêmement polyvalent et est livré avec à peu près tout ce dont vous avez besoin dans un châssis.

Un choix parfait pour une variété de constructions, son meilleur élément pourrait être le prix. À moins de 200 $, Phanteks propose un produit de qualité bien inférieur au prix élevé habituel que vous vous attendez à payer pour une option haut de gamme.

Alternatives fantastiques

Lian Li 011 Dynamique XL

Si le look plus traditionnel du Phanteks Eclipse n’est pas pour vous et que vous recherchez quelque chose d’aussi flexible mais avec une apparence moderne et élégante, alors cet étui est un excellent choix. Une mise à jour du 011 Dynamic, ce boîtier est magnifique grâce à son verre trempé amovible à l’avant et sur les côtés et à ses multiples modes RVB. Le XL est plus spacieux que son prédécesseur, permettant des composants plus grands tout en en faisant un excellent boîtier pour travailler à l’intérieur. Avec sa conception modulaire, le Dynamic XL offre une grande flexibilité pour différentes constructions.

Les points forts incluent les baies remplaçables à chaud, un excellent refroidissement, une capacité allant jusqu’à dix disques de stockage et le prise en charge du montage GPU vertical et des cartes mères E-ATX. Il existe également une version Razer afin que vous puissiez synchroniser l’éclairage avec les périphériques de l’entreprise. Le seul problème pourrait être le prix de 200 $ et plus.

NZXT H710i

Si vous recherchez quelque chose qui vous donne une longueur d’avance sur la configuration de l’éclairage interne, c’est un choix idéal. Le dernier boîtier intelligent de NZXT est magnifique et est désormais livré avec un microprocesseur plus rapide pour son appareil intelligent alimenté par logiciel CAM, qui utilise l’apprentissage automatique pour trouver le point parfait entre le bruit et les performances pour les ventilateurs – il contrôle également l’éclairage RVB intégré.

Pour un peu moins de 200 $, le H710i propose quatre ventilateurs de 120 mm, USB Type-C et le prise en charge des GPU montés verticalement. Mais sa meilleure caractéristique pourrait être l’excellent routage des câbles, qui utilise des canaux de câbles intégrés à l’arrière pour que tout reste bien rangé.

Conception fractale Définir 7

La polyvalence exige souvent qu’un châssis soit trop grand, mais ce n’est pas le cas de cette offre compacte à moins de 200 $. Le Fractal Design Define 7 est un boîtier riche en fonctionnalités qui est également polyvalent avec un intérieur à double disposition. Il y a beaucoup d’espace pour travailler à l’intérieur, ce qui est facilité par les panneaux sans outils.

Il y a aussi un concentrateur de ventilateur Nexus + 2 PWM, une excellente gestion des câbles, un port de remplissage dédié pour remplir les boucles d’eau et un panneau supérieur ventilé qui ajoute à ses meilleures performances thermiques.

Débit d’air Corsair 5000D

Enfin, si vous voulez juste un étui simple et moderne, qui offre un bon rapport qualité-prix, alors vous ne pouvez pas vous tromper avec celui-ci.

Le modèle de Corsair s’intègre parfaitement entre leurs offres de flux d’air 4000D et 7000D, en termes de taille et de prix. Bien qu’il ne soit pas aussi riche en fonctionnalités que les autres choix ci-dessus, il s’agit d’un vendeur populaire, et pour de bonnes raisons.

Comme son grand frère, le 7000D Airflow, ce boîtier est livré avec un répéteur PWM à six connecteurs alimenté par SATA, bien qu’il n’y ait que deux ventilateurs de 120 mm préinstallés (un chacun, à l’avant et à l’arrière).

Il n’y a que trois ports USB sur le dessus/avant (un 3.2 Gen2 Type-C, deux USB 3.0 Type-A) mais à l’intérieur, il y a de la place pour jusqu’à six drivers 2,5 pouces ou quatre 2,5 pouces et deux 3,5 pouces.

En plus de l’espace pour une carte graphique de 15 pouces (400 mm) et de plusieurs systèmes de radiateurs en boucle fermée, ce boîtier mi-tour est nettement moins cher que les autres de cette catégorie, à environ 160 $.