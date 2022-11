Après Musk, Zuckerberg se prépare aussi aux licenciements : que prévoit le plan de Facebook

L’anticipation a été publiée par le Wall Street Journal. Selon les informations fournies par le journal américain, l’annonce devrait être faite d’ici le 9 novembre.

Twitter n’était que le premier. Après l’acquittement des licenciements qui a réduit de moitié l’effectif des salariés du réseau social racheté par Elon Musk, plusieurs Big Techs ont décidé de suivre le même exemple. Lyft, un service de transport de type Uber, a laissé 700 employés à la maison. OpenDoor, une plateforme d’achat et de vente de maisons, en laissera 550. Et selon le Wall Street Journal, Meta se prépare également à un plan de licenciement.

L’entreprise fondée par Mark Zuckerberg qui collectionne Facebook, Instagram et WhatsApp traverse la pire période de son histoire. Ses actions se négocient à 90 dollars, la même valeur qu’ils enregistraient en août 2015. Mark Zuckerberg a chuté à la 29e place du classement des personnes ayant les plus gros actifs estimés au monde, sous la famille Ferrero.

L’effondrement est principalement dû à deux raisons : les investisseurs ont décidé de ne pas croire au Metaverse et la concurrence avec TikTok devient de plus en plus difficile. Dans tout cela, les Big Tech craignent une récession qui conduira comme premier effet à la réduction des investissements publicitaires, leur première source de revenus.

META | La performance de l’action Meta de 2014 à aujourd’hui

Le plan de licenciement de Meta

Selon le Wall Street Journal, le plan de licenciement concernera des milliers d’employés et sera annoncé d’ici le 9 novembre. Le journal américain cite un certain nombre de sources internes mais n’a pas encore reçu de confirmation ou de démenti officiel de Meta. Après la présentation des résultats du dernier trimestre, Mark Zuckerberg a également annoncé que les prochains mois ne seraient pas exactement la période la plus excitante pour l’entreprise.

« En 2023, nous concentrerons nos investissements sur un petit nombre de domaines de croissance hautement prioritaires. Cela indique que certaines équipes vont croître de manière significative, mais la plupart des autres resteront stables ou diminueront au cours de la prochaine année. Dans l’ensemble, nous prévoyons de terminer 2023 avec à peu près la même taille ou même une organisation légèrement plus petite que celle que nous sommes aujourd’hui ».