Starlink ajoute un plafond de données de jour de 1 To pour les utilisateurs résidentiels

En un mot : Starlink a informé ses clients par e-mail cette semaine que leur accès Internet pourrait être limité après avoir utilisé plus de 1 To en un mois. Starlink a mis à jour ses documents « Fair Use » et « Caractéristiques » pour refléter les changements, qui incluent des vitesses moyennes plus lentes et des contre-mesures pour réduire la congestion pendant les périodes de pointe.

Après l’entrée en vigueur des nouvelles politiques en décembre, les utilisateurs résidentiels standard commenceront chaque mois avec 1 To d’« accès prioritaire » inclus dans leurs frais mensuels de 110 $ pour une utilisation pendant les « heures de pointe », de 7 h à 23 h. Les données utilisées en dehors de ces heures ne seront pas prises en compte dans le plafond. Si un abonné utilise plus de 1 To, il passera à « l’accès de base », qui est illimité mais potentiellement beaucoup plus lent que l’accès prioritaire en cas de congestion.

Les utilisateurs peuvent choisir de continuer à payer pour l’accès prioritaire après avoir atteint le plafond à un taux de 0,25 $ par Go, ou 250 $ par To. Oui, comme le souligne un utilisateur de Reddit sur le subreddit Starlink, l’achat de deux abonnements Starlink coûtera 140 $ de moins que l’achat de 2 To de données avec un seul abonnement.

Starlink indique qu’environ 10% de ses clients utilisent plus de 1 To certains mois, et il les a informés par e-mail qu’ils seront affectés par le changement. Une partie d’entre eux pourra passer sous la limite en attendant après 23 heures pour commencer à télécharger le prochain jeu auquel ils veulent jouer ou la mise à jour du système d’exploitation. Mais certains utilisateurs sont à juste titre mécontents que Starlink modifie ses offres maintenant qu’ils ont déjà payé les frais initiaux de 599 $ pour le hardware requis.

Starlink a également modifié les vitesses attendues de son service régulier sans en informer ses clients, mais avec une mise en garde : son équipe de support client affirme qu’aucun individu ne subira une baisse soudaine de la vitesse, mais plutôt, les nouvelles vitesses reflètent les futures vitesses moyennes qu’il s’attend à réaliser à mesure qu’il élargit sa base d’utilisateurs. Les utilisateurs actuels disent qu’ils obtiennent de toute façon des vitesses bien inférieures à celles annoncées par Starlink depuis des mois.

Pour les utilisateurs réguliers dans la majeure partie du monde, la vitesse attendue était de 50 à 200 Mbps, et maintenant elle est de 20 à 100 Mbps avec accès prioritaire. Les vitesses Best Effort, RV et Basic Access devraient être de 5 à 50 Mbps. Les entreprises peuvent acheter des vitesses plus rapides et jusqu’à 3 To d’accès prioritaire mensuel pour les emplacements statiques ou 5 To si elles sont en déplacement ou en mer.

Il semble étrange que SpaceX choisisse maintenant d’introduire des plafonds de données à Starlink après que le service a déjà porté un coup à sa réputation le mois dernier lorsqu’Elon Musk a déclaré que la société ne voulait pas continuer à payer pour l’utilisation du service par l’armée ukrainienne. avant de finalement revenir en arrière. CNN dit que SpaceX est toujours en pourparlers pour que le Pentagone paie la facture après que 1 300 terminaux aient été utilisés en première ligne lorsqu’ils étaient hors ligne la semaine dernière.