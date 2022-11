Revivez vos classiques préférés avec ces émulateurs SEGA

Décharge: KegaFusion

Rugen, un émulateur facile et simple

Bien qu’il soit nécessaire d’avoir un ordinateur assez puissant pour exécuter cet émulateur, la vérité est que l’expérience de Rugen est à un niveau très élevé. Ce logiciel permet d’émuler les consoles SG (SG-1000 et SG-3000), Game Gear, Master System et Genesis / Mega Drive. À l’avenir, les développeurs prévoient d’implémenter la prise en charge de SegaCD, 32x et SF-7000.

Il peut être installé à la fois sur Linux et sur le sous-système Linux pour Windows.

RetroArch : l’anneau unique pour émuler SEGA

On pourrait parler d’une multitude de petits programmes qui servent à émuler différentes consoles SEGA. Cependant, avec des programmes aussi puissants que RetroArch, il est difficile de recommander autre chose.

RetroArch n’est pas un émulateur lui-même, mais plutôt une interface d’émulation. Fondamentalement, il vous permet de concentrer les différents cœurs d’émulation dans une seule application afin que vous puissiez facilement profiter de n’importe quel jeu, quelle que soit la plate-forme.

On pourrait dire que SEGA est une des spécialités de RetroArch. Il y a toutes les consoles sans exception.

Les meilleurs cœurs RetroArch pour émuler les consoles SEGA

La meilleure chose à propos de RetroArch est que vous pouvez parfois choisir différents cœurs pour jouer avec une seule console. Ceci est particulièrement utile dans le cas où vous trouvez un jeu vidéo qui ne finit pas de fonctionner correctement avec un émulateur spécifique. Nous parlons de plantages, de pépins, d’artefacts ou de tout échec qui vous empêche de profiter d’un jeu comme il le mérite.

Les noyaux les plus intéressants des consoles SEGA que nous avons dans RetroArch sont les suivants :

SMS Plus GX : Ce noyau est conçu pour pouvoir déplacer sans problème les titres SEGA Master System et Game Gear.

Genesis Plus GX Wide : c’est l’un des noyaux les plus complets que vous trouverez. Il peut déplacer les jeux Master System, Game Gear, Mega Drive et SEGA CD.

PicoDrive : est un cœur capable de déplacer Master System, Game Gear, Mega Drive, CD et 32X dans des équipements à architecture ARM, comme une smart TV, un Raspberry Pi, des smartphones ou toute console portable modifiée (Nintendo Switch, PS Vita.. . )

Yabuse : C’est l’un des meilleurs cœurs qui existent pour profiter à nouveau des jeux SEGA Saturn.

Beetle Saturn : C’est une alternative à Yabuse.

Gearsystem – Un noyau concentré uniquement sur le Master System, Game Gear et SG-1000.

Pour quels systèmes RetroArch est-il disponible ?

Vous avez RetroArch sur à peu près toutes les plateformes que vous pouvez imaginer :

PC et Mac

La liste des appareils compatibles avec RetroArch est pratiquement infinie. En règle générale, vous pouvez l’installer sur n’importe quel ordinateur, que vous utilisiez Windows, Linux ou macOS (vous l’avez à la fois pour l’architecture x86 et Apple Silicon).

Smartphones, tablettes, téléviseurs intelligents et plus

D’autre part, RetroArch peut également être installé sur les téléphones mobiles et les tablettes. Mais la chose ne s’arrête pas là. Il peut également être installé sur certains téléviseurs intelligents, tels que ceux dotés d’un système basé sur Android TV.

Cela inclut également les dongles et les décodeurs. Si vous avez un appareil comme Xiaomi Mi TV Stick, un Chromecast avec Google TV ou un Amazon Fire TV Stick, vous pouvez utiliser RetroArch. Il existe également des systèmes d’exploitation personnalisés pour le Raspberry Pi qui utilisent le code Source RetroArch.

Consoles

Il existe également des consoles qui permettent d’utiliser ce logiciel. C’est le cas de la Xbox Series, qui permet d’installer l’application depuis un référentiel tiers. Le Steam Deck vous laisse également la porte ouverte pour installer officiellement RetroArch et redécouvrir les classiques de SEGA.

Enfin, il existe également des consoles qui ont des versions de RetroArch, mais elles ne sont pas officielles. Cela se produit avec la Nintendo Switch. Vous ne pourrez pas télécharger RetroArch depuis l’eShop, mais il existe une distribution pour cette console. Bien sûr, pour l’installer, vous devez faire un Jailbreak. Il en va de même pour la PlayStation 3 et la PlayStation 4, ainsi que pour les ordinateurs de poche de Sony.

SEGA Mega Drive pour Nintendo Switch, l’expérience la plus réaliste

En plus des émulateurs tiers, il existe un moyen tout à fait légal et officiel de profiter des titres SEGA Mega Drive. C’est pour Nintendo Switch et fait partie de l’abonnement Nintendo Switch Online + pack d’extension.

Le catalogue de jeux de cette application s’étoffe au fil des mois. Actuellement, la SEGA Mega Drive pour Switch possède tous ces titres :

Soldat extraterrestre

dragon prêt

Bête modifiée

Au-delà de l’oasis

Lignée de Castlevania

ComixZone

Contre Hard Corps

Machine à haricots moyenne du Dr Robotnik

Tête de dynamite

Le ver de terre Jim

Ecco le dauphin

Hache dorée

Héros Gunstar

croisé de la lumière

Mega Man : la guerre des ruses

Musha

L’étoile fantasmagorique IV

Ristar

force brillante

Shinobi III : Le retour du maître ninja

Sonic le hérisson 2

Rues de la rage 2

marcheur

Zone de super fantaisie

Épée de Vermillon

Terre cible

Force du tonnerre II

Toe Jam & Earl

aile zéro

L’émulation Mega Drive sur Switch permet le jeu en ligne officiel (y compris le chat vocal), le rembobinage et la sauvegarde des états de sauvegarde. Une manette Mega Drive à connecter à la console hybride de Nintendo est également vendue séparément.

Le seul inconvénient de ce programme est qu’il n’a pas de catalogue plus complet, car l’expérience qu’il offre est la plus large de toutes celles que nous avons vues dans cet article. Si vous avez une Nintendo Switch à la maison et que vous vous souvenez avec émotion de l’un des titres de la liste, n’hésitez pas à essayer le Nintendo Switch Online Expansion Pass. De plus, si vous l’achetez en groupe familial, l’année vous coûtera cher.