Intel lancera Sapphire Rapids le 10 janvier, plus de détails sur les mises à niveau logicielles payantes de Xeon émergent

En bref : les processeurs de centre de données Xeon de 4e génération d’Intel approchent enfin de la sortie publique trois ans après que la société les a initialement annoncés. Plus d’indices sur sans doute la fonctionnalité la plus controversée de la nouvelle série ont également émergé, mais des questions importantes demeurent.

Intel organisera un événement de lancement pour ses processeurs de centre de données Xeon de nouvelle génération le 10 janvier. À peu près au même moment que la confirmation d’Intel cette semaine, une mise à jour du Core Linux a mis en lumière un système prévu pour les fonctionnalités matérielles du processeur à la carte.

Depuis qu’Intel a annoncé pour la première fois Sapphire Rapids en 2019, les fuites et les mises à jour logicielles ont révélé beaucoup de choses sur la prochaine gamme de processeurs. Il fonctionnera sur 56 cœurs et 112 threads avec un TDP maximum de 360 ​​watts. Les informations du BIOS suggèrent que le TDP pourrait atteindre 764 W pour s’adapter à des éléments tels que les charges de travail AVX-512. Certains modèles incluront 64 Go de mémoire HBM2e intégrée fonctionnant comme un cache L4.

Marquez vos calendriers. « ️ »… Nouvel événement de lancement du centre de données à venir le 10 janvier, qui comprendra la 4e génération d’Intel #XeonScalable processeurs. En savoir plus sur l’élan qui se construit et la montée en puissance du volume en cours. https://t.co/NiB8IKEQvH – Actualités Intel (@intelnews) 1 novembre 2022

Un autre détail unique est qu’Intel prévoit de vendre certains processeurs Xeon à des prix inférieurs, verrouillant certaines fonctionnalités matérielles derrière des portes logicielles payantes. Théoriquement, Intel pourrait proposer cette option comme une alternative moins chère à la mise à niveau du processeur lui-même.

Jusqu’à présent, Intel ne semble prévoir de mettre en œuvre l’idée que sur Linux, et les mises à jour logicielles Linux sont la principale source d’informations préliminaires à ce sujet. Appelée « Intel Software Defined Silicon » dans les notes de mise à jour de septembre dernier, une nouvelle mise à jour du Core Linux a renommé la fonctionnalité « Intel On Demand ». Sinon, Intel le décrit toujours comme un système où les utilisateurs achètent des certificats d’authentification pour déverrouiller les fonctionnalités matérielles.

La société n’a pas précisé quelles fonctionnalités matérielles elle pourrait verrouiller derrière les licences logicielles. Cependant, une fonctionnalité Intel On Demand est un « certificat de compteur » qui vérifie les données d’utilisation pour les fonctions matérielles achetées. Cela pourrait être un outil pour aider les utilisateurs à évaluer combien ils obtiennent pour leur argent de chaque certificat d’authentification.

Sapphire Rapids sera en concurrence avec la prochaine série de processeurs Epyc « Genoa » d’AMD. La société organisera un événement pour révéler pleinement la série le 10 novembre à 13 h, heure de l’Est. Nous savons qu’il comporte des chiplets avec jusqu’à 96 cœurs, 192 threads et un TDP de 360 ​​W. Genoa est basé sur la même architecture CPU Zen 4 que les processeurs Ryzen 7000 récemment lancés par AMD, ainsi que sur le nœud 5 nm de TSMC.