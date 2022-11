Elon Musk licencie la moitié des employés de Twitter avec un e-mail : les équipes de fausses nouvelles ont coulé

La manière de transformer Twitter en le réseau social de l’homme le plus riche du monde est esquissée. Pour l’instant, cela a entraîné le licenciement d’environ 3 000 personnes.

« Elon Musk vient de me virer aujourd’hui », en italien « Elon Musk vient de me virer ». Au cours des dernières heures, la partie anglaise de Twitter a été inondée de micro messages contenant ces mots. Une tendance, à surfer sur les rumeurs selon lesquelles Musk aurait inauguré sa première semaine à la tête du réseau social avec une vague de licenciements. Le premier fond parlait d’une mesure drastique, une réduction de 75% des effectifs sur un effectif qui atteint un peu plus de 7.500 salariés. Au final, le cut était plus bas mais toujours décisif. Selon les premières informations publiées par The Verge, Musk aurait licencié environ la moitié des employés de la plateforme.

Les raisons sont claires : c’est une question de budget. Musk n’a pas levé 44 milliards de dollars uniquement pour divertir ses followers, notamment parce que des banques et des fonds d’investissement sont impliqués dans l’accord. L’objectif à long terme est de gagner et pour ce faire, l’homme aux actifs estimés les plus riches au monde vise à doubler ses revenus dans les trois prochaines années et à tripler le nombre d’utilisateurs sur la plateforme chaque jour. Selon les dernières estimations, les utilisateurs actifs sur le réseau social devraient être de 237,8 millions.

Les premières estimations : les équipes détruites

La liste est longue. Les coupes de Musk ne sont pas une petite correction de cap. D’après les premières informations diffusées par les journaux spécialisés, il semblerait que des équipes entières aient été touchées. Il y a eu des coupes dans l’équipe qui s’occupe de la communication externe, dans celle sur l’éthique de l’intelligence artificielle, dans celle de la science des données, dans le secteur de la recherche, dans celle de l’apprentissage automatique et aussi dans celle qui s’occupe des politiques d’accessibilité. Mais surtout, les coupes ont atteint les équipes qui s’occupent de surveiller la désinformation. Certains employés, sous anonymat, ont déclaré que dans les prochains jours, la plateforme pourrait avoir des problèmes pour maintenir toute son infrastructure active.

Le licenciement est arrivé par la poste

Les employés ont découvert leur avenir avec deux e-mails. Avec le premier, ils ont été alertés que l’entreprise se préparait à une série de réductions d’effectifs. Avec le second, cependant, ils ont découvert leur destin : soit à l’intérieur, soit à l’extérieur. Selon TechCrunch, Musk avait déjà fait évaluer la productivité des employés, demandant aux ingénieurs de soumettre le code écrit au cours des deux derniers mois. Non seulement cela, Musk aurait également demandé aux dieux professionnels de Tesla de vérifier le travail des employés de Twitter avant de décider du plan de réduction.

Le Washington Post a publié l’e-mail d’avertissement qui a atteint les employés de Twitter avant l’arrivée du message final sur leur rôle dans l’entreprise.

« Dans un effort pour mettre Twitter sur la bonne voie, nous nous attaquerons vendredi au difficile processus de réduction de nos effectifs mondiaux. Nous savons que cela aura un impact sur un certain nombre de personnes qui ont apporté de précieuses contributions à Twitter, mais cette décision est malheureusement nécessaire pour assurer le succès futur de l’entreprise.

Compte tenu de la nature de notre main-d’œuvre distribuée et de notre désir d’informer les personnes concernées le plus rapidement possible, les communications pour ce processus se feront par courrier électronique. Avant 9h00 le vendredi 4 novembre, chacun recevra un e-mail individuel avec pour objet : Votre rôle sur Twitter. Veuillez vérifier votre courrier électronique, y compris votre dossier de courrier indésirable.

Si votre travail ne change pas, vous serez averti via votre messagerie Twitter.

Si, en revanche, il est impliqué dans ces changements, vous recevrez une notification avec les prochaines étapes via votre e-mail personnel.

Si vous ne recevez pas d’e-mail de twitter-hr @ avant 17h00 le vendredi 4 novembre, veuillez envoyer un e-mail à [email protected]

Pour aider à assurer la sécurité de chaque employé, ainsi que des systèmes Twitter et des données clients, nos bureaux seront temporairement fermés et tout accès aux badges sera suspendu. Si vous êtes dans un bureau ou sur le chemin du bureau, rentrez chez vous.

Nous reconnaissons qu’il s’agit d’une expérience incroyablement difficile à vivre, que vous en soyez affecté ou non. Merci de continuer à respecter les politiques de Twitter qui vous interdisent de discuter des informations confidentielles de l’entreprise sur les réseaux sociaux, avec la presse ou ailleurs.

Nous vous sommes reconnaissants de vos contributions à Twitter et de votre patience à mesure que nous progressons dans ce processus.

Merci.

Twitter «



Le chèque bleu payant

La première étape de Musk pour commencer à mettre des fonds dans les coffres de Twitter commence avec Spunta Blu, la marque qui assure la vérification d’un compte. À l’heure actuelle, la réglementation relative à l’attribution de ces récompenses n’est pas très claire. Il est donné aux personnalités publiques, une définition qui inclut les politiciens, les créateurs, les célébrités de toutes sortes et les journalistes.

Musk aimerait faciliter les choses : toute personne qui souhaite un chèque bleu (ou blanc si vous utilisez le mode sombre) peut l’obtenir avec un abonnement de huit dollars par mois. La nouvelle règle s’applique également au blunt. Ceux qui ont déjà le chèque bleu devront quand même payer leur abonnement pour continuer à le conserver.