Des images étrangement divulguées montrent un gameplay prétendument du prochain jeu de Hideo Kojima, « Overdose »

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Une vidéo a fait surface entre jeudi soir et vendredi matin qui montrerait des images de gameplay du prochain jeu sortant de Kojima Productions. Il semble s’appeler Overdose et pourrait être une suite ou un spin-off de Death Stranding. Cependant, il y a de quoi être sceptique, alors gardez votre salière à portée de main.

Commençons par examiner la vidéo. L’original téléchargé par Insider Gaming a été retiré, mais pas avant que d’autres ne le téléchargent à nouveau. Nous avons intégré l’un de ceux ci-dessous pour votre commodité, mais on ne sait pas combien de temps il persistera en ligne. S’il est cassé, une simple recherche sur YouTube devrait donner plus de résultats.

Dans le clip de deux minutes et 30 secondes, nous voyons ce qui semble être le visage d’un streamer Twitch ou d’un testeur de jeu dans une superposition d’image dans l’image. Sur l’écran principal, le personnage jouable ressemble à Margaret Qualley, qui a incarné Mama dans Death Stranding. Ainsi, le jeu pourrait être lié au premier titre de Kojima, ou le studio réutilise des talents. Ce dernier n’est pas une hypothèse déraisonnable étant donné que Norman Reedus travaillerait toujours avec Hideo sur une suite de Death Stranding.

Le personnage de Qualley explore un environnement sombre avec une lampe de poche, indiquant que le jeu tombe dans le genre de l’horreur de survie. Le joueur sur l’écran PiP semble tendu, ce qui renforce quelque peu cette conclusion.

Compte tenu de ces seuls faits, on pourrait raisonnablement supposer que les images sont authentiques et proviennent de Kojima Productions. Que le jeu sera un titre d’horreur de survie lié à Death Stranding ou simplement avec Margaret Qualley. Cependant, la présentation du hardware soulève trop de questions pour que ce soit coupé et sec.

En règle générale, les séquences divulguées ne sont que cela – un clip de gameplay enregistré ou de cinématiques. Dans ce cas, le clip a été lu et filmé avec une autre caméra, puis diffusé sur un téléphone et enregistré par un type torse nu. C’était donc un enregistrement d’un enregistrement d’un enregistrement. Les deux premières captures tierces peuvent en quelque sorte avoir un sens, mais au-delà de cela, pourquoi ne pas simplement faire circuler le fichier original ou l’enregistrement de l’original ? Quelque chose se cache-t-il en dégradant progressivement les images en réenregistrant ?

De plus, le joueur du PiP semble porter une mauvaise perruque. Qu’est-ce qui se passe avec ça?

L’énorme drapeau rouge est l’écran « Game Over ». C’est presque normal jusqu’à ce qu’il disparaisse et soit remplacé par « Un jeu Hideo Kojima. OVERDOSE. » Ce nom est déjà apparu dans une précédente fuite en juin. En fait, Tom Henderson de Try Hard, a décrit verbalement la même séquence, il s’agit donc apparemment d’une confirmation vidéo de son rapport. Cependant, l’autopromotion éhontée sur l’écran de jeu semble un peu trop. Presque comme si un canular voulait être sûr que les images étaient liées à Kojima Productions.

Cela dit, cela semble être énormément de travail juste pour réussir un canular. Le filou devrait créer une courte section d’un faux jeu dans Unreal ou un autre moteur utilisant la ressemblance de Margaret Qualley. Ensuite, simulez la lecture ou la diffusion en continu. Ensuite, enregistrez-le deux fois sur un écran – une fois torse nu pour une raison quelconque. Puis diffusez-le. Cela semble exagéré pour un canular avec un gain finalement minime.

Là encore, certaines personnes ont beaucoup trop de temps libre ces jours-ci. Qu’est-ce que tu penses? Est-ce une fuite légitime de Kojima Productions, ou quelqu’un en tire-t-il une rapide? Faites le nous savoir dans les commentaires.