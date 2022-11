Le gestionnaire de tâches pourrait inclure la recherche très bientôt

L’un des éléments les moins mis à jour au fil du temps dans Windows est sans aucun doute le gestionnaire de tâches. Le géant de Redmond considère cela comme une fonctionnalité avancée et est le même depuis des années. Mais, ces derniers temps, il a été mis à jour en ajoutant des détails sur la consommation de GPU, l’architecture et même un tout nouveau thème sombre. Mais il semble que les ingénieurs de Microsoft travaillent sur autre chose, une barre de recherche.

Microsoft travaille sur une barre de recherche pour le gestionnaire de tâches

Comme d’habitude, cette nouveauté est masquée et nous avons pu en prendre connaissance grâce à des outils non officiels. L’équipe Windows Insider souhaite que nous puissions rechercher des processus dans le Gestionnaire des tâches comme nous le faisons déjà dans Office ou l’Explorateur de fichiers. Cela permet de trouver facilement un processus particulier et de le tuer s’il pose des problèmes.

Ils ajoutent la recherche au gestionnaire de tâches !! Plus besoin de chercher des processus#Windows11 #FluentDesign

Vigne : 39420424 pic.twitter.com/juG1T3rJD2 — FireCube (@FireCubeStudios) 2 novembre 2022

Il semble que Microsoft veuille convaincre les utilisateurs plus avancés de faire le saut vers Windows 11. Nous verrons si ces améliorations parviennent à convaincre ces utilisateurs plus réticents de mettre à niveau. Cette première année de Windows 11, les ingénieurs de Microsoft ont satisfait la plupart des demandes des utilisateurs et continuent maintenant de peaufiner le système.

Il convient de noter que, comme il s’agit d’une fonctionnalité expérimentale qui n’a pas atteint les utilisateurs, elle peut également ne pas progresser. Les prochaines semaines marqueront l’avenir de la recherche au sein du gestionnaire de tâches. Cela peut aider beaucoup à trouver certains processus sans avoir à organiser les tâches par ordre alphabétique, ainsi que de nombreuses autres utilisations.