Square Enix déçoit les fans de Parasite Eve en annonçant le jeu NFT Symbiogenesis

Une patate chaude : les jetons non fongibles (NFT) n’attirent certainement pas le genre d’intérêt dont ils jouissaient au début de l’année, avec des entreprises comme Ubisoft qui se retirent de la région après l’avoir initialement adoptée avec enthousiasme. Mais un marché en déclin n’a pas empêché Square Enix d’annoncer une « nouvelle franchise » qui tourne autour des NFT, au grand dam des gens qui s’attendent à une renaissance du classique de l’horreur Parasite Eve.

L’intérêt décroissant de NFT n’a pas arrêté les plans de Square Enix pour Symbiogenesis. C’est un jeu basé sur un navigateur pour PC et mobile – le début d’une franchise – qui utilise la blockchain Ethereum. La société le décrit comme le « premier projet d’art de collection numérique conçu à partir de zéro pour les fans de Web3 ».

« L’histoire interactive » du projet implique que les joueurs collectent de l’art NFT, qui peut être utilisé « comme un personnage dans une histoire qui se déroule dans un monde alternatif où le joueur peut » démêler « un mystère en accomplissant des missions qui tournent autour de questions du monopolisation et distribution des ressources. Cela semble assez ironique, compte tenu du nombre de ressources naturelles que les NFT peuvent utiliser.

La cerise sur le gâteau, selon Square Enix, est que l’art NFT peut être utilisé pour les photos de profil sur les plateformes de médias sociaux.

Le président de Square Enix a déclaré en janvier que les NFT et les jeux blockchain seraient des thèmes majeurs pour l’entreprise en 2022. Les ventes totales de NFT au premier trimestre de l’année ont atteint un sommet de 12,5 milliards de dollars, mais le troisième trimestre a chuté à 3,4 milliards de dollars. C’est une histoire similaire sur OpenSea, le plus grand marché NFT, où le volume des transactions a chuté de 13% à 303 millions de dollars en octobre, son plus bas niveau depuis juin 2021. Le volume des transactions du site a diminué de 94% depuis qu’il a atteint son niveau record de 4,86 ​​milliards de dollars en Janvier.

Le volume NFT est en baisse ainsi que le nombre de ventes Ce n’est pas bon pour le marché global 2/ pic.twitter.com/XnKLcErl3u – NFTkek (@NFTkek_) 31 octobre 2022

L’annonce de Symbiogenesis a généré beaucoup de déception parmi les fans, non seulement parce qu’elle est basée sur NFT, mais aussi parce que le nom suggérait une sorte de redémarrage/remaster de Parasite Eve. L’horreur RPG est apparue pour la première fois sur la PlayStation originale en 1998 et a été vue pour la dernière fois en 2010 sur la PSP avec The 3rd Birthday.

Square Enix n’est pas étranger aux NFT. Il vendra bientôt des figurines d’action fournies avec les versions numériques NFT des modèles, y compris celle de Cloud Strife de Final Fantasy VII pour une bonne affaire 159 $ (129,99 $ si vous ne voulez pas qu’une version numérique ennuie les gens).

La société dit qu’elle a plus de plans pour développer des jeux et des produits de divertissement blockchain à l’avenir, mais Ubisoft aussi, qui a mis fin à le prise en charge de Ghost Recon Breakpoint et de ses NFT en raison d’un manque d’intérêt plus tôt cette année. Cela s’est produit après qu’Ubisoft a déclaré que les joueurs « ne reçoivent pas » de jetons non fongibles.

Les NFT d’art de collection de Symbiogenesis seront lancés au printemps 2023 avec un service de navigateur gratuit. Pour ma part, je ne peux pas attendre.