Est-ce la carte secrète de Warzone 2.0 ?

La carte cachée des âmes

Tout vient d’une carte qui a été vue dans la campagne du jeu. Dans la mission The Nameless, nous pourrons visiter une pièce où se trouve une carte mystérieuse qui pourrait être une nouvelle carte Warzone 2.0. Pour le trouver, nous n’aurons qu’à nous rendre dans la pièce où se trouve Diego, qui est la personne qui a la carte d’accès pour pouvoir monter sur la terrasse.

Une fois à l’intérieur de la salle, sur la table au centre, nous verrons une grande carte qui montre la région de Las Almas, et dont la distribution nous rappelle beaucoup l’une des cartes que Warzone a eues ces dernières années.

Est-ce que ça arrive sur Warzone?

Le format carré de la carte, l’échelle et la distribution de son orographie nous font irrémédiablement penser que nous sommes face à une carte Warzone. Il est impossible de ne pas voir une carte de bataille royale dans l’image, nous regardons donc probablement un Easter-egg d’une future mise à jour qui arrivera plus tard.

Nous devons garder à l’esprit que dans le mode multijoueur de Modern Warfare II, il existe une carte appelée Mercado de Las Almas qui pourrait parfaitement être incluse dans une bataille royale basée sur la zone, car géographiquement, cela n’aurait aucun sens de l’inclure dans Al Mazrah .

Pour cette raison, nous pensons que la carte de Las Almas a de bonnes chances d’exister, et un peu comme celle qu’ils ont incluse dans la campagne s’intègre très bien dans la romance et la tradition que les développeurs incluent généralement dans les futures mises à jour de la version gratuite. mode de Call of Duty.

Pour l’instant, Al Mazrah

Mais avant de commencer avec les théories et les hypothèses, concentrons-nous sur ce que nous avons. La carte Al Mazrah est, pour l’instant, la seule carte officielle à venir sur Warzone 2.0. Il est composé de 18 points d’intérêt clés parmi lesquels nous trouverons un observatoire, un aéroport, une carrière, une raffinerie et bien d’autres zones qui laisseront des milliers de coins et recoins dans lesquels trouver des ressources, où vous pourrez vous cacher des embuscades et où de nombreuses histoires vont sûrement se dérouler qui nous rejoindront dans les mois à venir.

Pour le moment, nous ne connaissons toujours pas la date de sortie exacte de Warzone 2.0, donc en attendant, nous n’avons pas d’autre choix que de jouer en multijoueur et de découvrir de nombreuses cartes qui seront incluses dans Warzone, car elles seront réutilisées pour être inclus dans l’immense carte de la Battle Royale. Plus tard, vous pouvez créer des jeux privés pour vous entraîner avec vos amis et ne pas finir par embrasser le sol si rapidement. Tout à son temps.