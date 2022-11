Une volée de 500 drones a illuminé le ciel de New York (mais c’était juste pour fêter Candy Crush)

L’émission est devenue un prétexte pour braquer les projecteurs sur la possibilité de légaliser les drones dans le ciel de la ville. Les publicités lumineuses de ce type sont actuellement toujours interdites.

Cinq cents drones lumineux se sont levés dans le ciel de New York. C’est le dernier coup publicitaire de Candy Crush qui a choisi de fêter son dixième anniversaire en grand « en transformant le ciel en le plus grand écran de la planète », comme l’a expliqué Fernanda Romano, directrice marketing du jeu.

L’initiative a suscité des avis divergents, entre ceux qui accueillent avec enthousiasme les célébrations et ceux qui s’inquiètent de la migration des oiseaux sur la zone et de la pollution lumineuse. Ci-dessous, vous pouvez voir l’ancienne guerre des drones qui divise la ville.

Les drones sont interdits à New York

Les lois sur l’aviation de New York empêchent les drones de survoler la ville, c’est pourquoi Candy Crush a décidé de déménager de l’autre côté de la rivière Hudson dans le New Jersey. Comme les lumières sont visibles dans un rayon d’un kilomètre et demi, il était également possible de regarder le spectacle depuis Battery Park dans le bas de Manhattan. La chorégraphie a duré une dizaine de minutes.

C’était un exploit pour Candy Crush de conquérir le New Jersey, il y a des restrictions sur les drones ici aussi, mais une autorisation spéciale a été accordée. Aussi parce qu’il y avait un précédent. En juin, la NBA avait organisé un spectacle de lumière avec des drones dans la région du New Jersey.

Il y en a qui n’ont pas apprécié l’initiative

« Je pense qu’il est scandaleux de ruiner l’horizon de notre ville à des fins lucratives », a déclaré le sénateur d’État Brad Hoylman à Gothamist. « C’est offensant pour les New-Yorkais, nos lois locales, la sécurité publique et la faune. »

Beaucoup craignent que le spectacle de lumière ne dérange ou ne soit dangereux pour les oiseaux qui migrent au-dessus de New York. « L’Hudson est une voie de transit importante pour les oiseaux et heureusement, il faisait toujours noir », a déclaré Dustin Partridge, directeur de la conservation et des sciences à Audubon à New York. « Entrer de cette façon sans penser à l’impact sur l’environnement et aux oiseaux qui voleront dans le même espace aérien que ces drones est incroyable. »

Le front qui veut légaliser les drones

Il y a un procès en cours concernant la loi interdisant les drones, et il y a un lobbying intense de la part d’entreprises comme Uber et AT&T qui cherchent à les intégrer dans leurs activités. C’est précisément pour cette raison que le lancement publicitaire de Candy Crush devient le prétexte idéal pour soutenir le spectacle et avec lui la légalisation des drones sur la ville.

En réponse aux sceptiques, les promoteurs listent tous les avantages. Ils peuvent être utiles pour l’arpentage des bâtiments, la protection des pompiers ou la patrouille des plages de baignade pour les requins.

Graham Hill, propriétaire de la société de drones Hire UAV Pro basée à Denver, a expliqué qu’ils devenaient une alternative plus sûre aux feux d’artifice. « Le genre de clients qui viennent chez nous sont ceux qui cherchent à faire de la publicité dans le ciel », a expliqué Hill à Gothamist. « L’avantage des spectacles de lumière avec des drones est la possibilité de transformer l’espace vide et le ciel vide en un grand panneau publicitaire. » La skyline de New York est une toile étonnante sur laquelle travailler. «