Il n’y a presque rien dans le Metaverse mais des milliards de dollars ont déjà été dépensés sur ses terres

Le Metaverse ressemble de plus en plus à un bien de luxe : pour l’instant c’est une terre semi-déserte où les supervips, l’élite hyper-tech et les investisseurs achètent.

Deux milliards de dollars. Le Métavers est semi-déserté, mais en un an, des terres d’une valeur de deux milliards de dollars ont été achetées. Comment est-ce possible? La réponse est assez simple, le Metaverse est pour les quelques personnes qui ont beaucoup d’argent. Selon le prêteur Morgan Stanley, le Metaverse représentera plus de 10% du marché du luxe d’ici 2030.

A l’intérieur se trouvent des supervips qui organisent des soirées dans de luxueuses villas jouets, des investisseurs futuristes, l’élite du secteur hyper-tech, et des pionniers qui rêvent d’entraîner le marché vers la terre promise. Pour l’instant, cependant, le métaverse se limite à être un désert colonisé par des escrocs. Les chercheurs de DappRadar, un portail qui analyse les données relatives au Metaverse, affirment que l’année dernière, 1,93 milliard de dollars ont été dépensés en crypto-monnaies pour l’achat de terrains virtuels. Pourtant, la valeur de Decentraland et The Sandbox est en chute libre depuis des mois.

Faire du shopping dans le métaverse

Les prix des propriétés virtuelles ont augmenté de 500 % depuis la transition Facebook-Meta (octobre 2021). Les maisons dans le monde virtuel coûtent autant (sinon plus) que les maisons dans le monde réel. Par exemple, un utilisateur anonyme a payé 450 000 $ pour acheter une propriété près de Snoop Dogg. Tandis que Republic Realm, qui développe des terrains virtuels, a dépensé 4,3 millions de dollars pour un terrain sur The Sandbox. La firme d’investissement Tokens a acheté une tour (oui, comme au Moyen Âge) dans le Decentraland Fashion District pour 2,5 millions de dollars.

Paris Hilton a décidé de s’offrir une île privée sur Roblox, elle l’a baptisé « Paris World » et c’est une réplique de son manoir à Beverly Hills où elle joue ses soirées historiques en boucle, et organise des voyages sur son yacht virtuel. Sara Sampaio, mannequin Victoria Secret, suit également l’exemple. Elle a également acheté une île virtuelle d’une valeur de 71 000 dollars.

Pourquoi les prix sont-ils si élevés ?

Les unités de mesure ne sont pas en mètres carrés mais en parcelles, lots ou parcelles. Les terrains sont de petits carrés ou rectangles sur une grande carte, identifiés par des coordonnées spécifiques. En février 2022, 268 654 lots étaient disponibles sur les quatre principales plateformes (Decentraland, Sandbox, Somnium et Cryprovoxel), dont 62 % sur Sandbox. Ces colis de 96 mètres sur 96 coûtent 12 700 dollars. Sur Decentralend, en revanche, un terrain 16X16 vaut 14 400 $.

C’est peut-être le métaverse, mais la dynamique est la même que dans le monde réel. La terre n’est pas illimitée et, comme toujours, la rareté génère de la valeur. Non seulement cela, le prix varie également en fonction de l’emplacement, oui, dans l’éther il y a le centre et la banlieue, par exemple sur Decentraland les lots à proximité de places telles que Dragon City et Vegas City sont plus chers, beaucoup achètent plutôt en pariant qu’une certaine zone devient occupée. La valeur du terrain est également déterminée par l’importance perçue de la plate-forme sur laquelle il se trouve.

Selon Yat Siu, co-fondateur d’Animoca Brands, propriétaire de Sandbox « ce qui rend la terre virtuelle précieuse, c’est le fait que les personnes les plus influentes dans l’espace la construisent ».

Comment fonctionne Decentraland

Pourquoi acheter un terrain dans le métaverse

Metaverse Group, une agence immobilière de mondes virtuels, a déclaré qu' »acheter une maison dans le Metaverse, c’est comme arriver à New York alors que tout n’était que campagne et que vous avez la possibilité d’acheter un morceau de Soho. » même avis, et a ouvert son premier bureau virtuel, « le Metaverse va s’infiltrer dans tous les secteurs, créant des opportunités de profit pour plus d’un billion par an. » Bulle ou pas bulle, il y a ceux qui y croient, investissent et achètent, en ce moment sur le marché il y a 12 agences immobilières rien que pour le Metaverse.

Il est acheté principalement pour trois raisons. La première est une fonction de vitrine, donc achetez des lots pour exposer/exposer, mettre en valeur des objets achetés ou même vos propres oeuvres. Ceux qui veulent construire des entreprises commerciales, des boutiques, des galeries. Ce n’est pas un hasard si les plus gros investissements viennent du monde de la mode (Gucci, Balenciaga, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana). La maison de mode exclusivement numérique basée à Amsterdam, The Fabricant, produit des vêtements réservés aux avatars, concevant des collections et des vêtements sur mesure pour les utilisateurs de Decentraland, The Sandbox et d’autres crypto-métaverses. Et il y a aussi ceux qui achètent pour louer au plus offrant et ceux qui espèrent vendre leur terrain au bon moment.

Le problème de la décentralisation

Ce n’est pas forcément rentable, mais il y a un problème, c’est décentralisé. Il n’y a pas un seul métaverse, il y en a plusieurs, et il est possible qu’un ou plusieurs perdent soudainement de la valeur. Le risque est donc de se retrouver avec des terrains achetés à des prix fous qui ne valent plus rien du coup. Par exemple en raison d’une dévaluation inattendue. Tout le monde veut vendre, personne ne veut acheter. Reprenant la métaphore du Metaverse Group (acheter dans le Metaverse c’est comme prendre une maison à Soho avant tout le monde), le problème c’est que oui, c’est un peu comme acheter un appartement à Soho, mais dans un univers où d’autres pourraient se créer. versions infinies de Soho.