Les employés de Twitter poursuivent l’entreprise pour des licenciements massifs

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les employés de Twitter touchés par les licenciements massifs mis en place après le rachat d’Elon Musk déposent un recours collectif contre l’entreprise. Le milliardaire prévoit de réduire de moitié les effectifs de Twitter, ce qui indiquerait qu’environ 3 700 personnes perdraient leur emploi, mais le personnel affirme que l’absence de préavis est une violation de la loi fédérale et californienne.

Hier, on a annoncé que Musk s’apprêtait à réduire de 50 % les effectifs de Twitter dans le but de réduire les coûts d’exploitation. Bloomberg rapporte que les employés ont déposé le même jour un recours collectif devant le tribunal fédéral de San Francisco, affirmant que cette décision viole la loi américaine WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification).

La loi WARN oblige les entreprises de 100 employés ou plus à fournir un préavis de 60 jours aux travailleurs avant de procéder à des licenciements affectant 50 personnes ou plus, leur donnant suffisamment de temps pour trouver un autre emploi ou se recycler.

Le Washington Post écrit qu’un e-mail a été envoyé hier aux employés de Twitter pour les informer des suppressions d’emplois prévues. Ils ont été informés qu’ils recevraient un e-mail à 9 heures du matin, heure du Pacifique, avec pour objet « Votre rôle sur Twitter ». Ceux qui conservent leur emploi seraient informés sur le courrier électronique de leur entreprise, tandis que ceux qui les perdraient seraient informés via leur courrier électronique personnel.

A-t-il déjà commencé ? Bonne veille de licenciement ! pic.twitter.com/0AcaQjGJvm – Rumman Chowdhury (@ruchowdh) 4 novembre 2022

Selon Twitter, les licenciements sont « malheureusement nécessaires pour assurer le succès de l’entreprise à l’avenir ». La société a déclaré que ses bureaux seront temporairement fermés et que tous les accès par badge seront suspendus aujourd’hui « pour aider à assurer la sécurité de chaque employé ainsi que des systèmes Twitter et des données des clients ».

Le procès demande au tribunal de rendre une ordonnance obligeant Twitter à obéir à la loi WARN. Il veut également empêcher l’entreprise de faire signer aux employés des documents qui pourraient leur retirer le droit d’ester en justice.

« Nous avons déposé cette plainte ce soir pour tenter de nous assurer que les employés sont conscients qu’ils ne doivent pas renoncer à leurs droits et qu’ils ont un moyen de faire valoir leurs droits », a déclaré à Bloomberg Shannon Liss-Riordan, l’avocate qui a déposé la plainte. .

Ce n’est pas nouveau pour Musk. En juin dernier, Tesla a fait l’objet d’une action en justice intentée par deux anciens employés pour des allégations selon lesquelles sa décision de licencier environ 10 % de ses effectifs violait la loi WARN. Liss-Riordan s’est également occupée de cette affaire. Un juge fédéral s’est prononcé en faveur de Tesla et a forcé les travailleurs dans cette affaire à poursuivre leurs revendications dans le cadre d’un arbitrage à huis clos.