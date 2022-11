Quels graphismes allez-vous avoir dans God of War ? Ce sont les options

Il reste très peu de choses pour que le nouvel épisode de God of War atteigne les stores du monde entier, et nombreux sont ceux qui, en plus de lire la culture nordique, préparent leurs pouces pour pouvoir distribuer des fouets à gauche et à droite. Avec le potentiel de la PS5, le jeu montre des moyens d’être visuellement scandaleux, mais vous devez savoir que, comme d’autres titres Sony, vous pouvez ajuster les graphismes pour obtenir différents aspects visuels.