Commissaire de la FCC : le gouvernement américain devrait interdire TikTok

Une patate chaude : Exprimant une inquiétude bipartite concernant la surveillance de la Chine sur les citoyens américains, le commissaire de la FCC, Brendan Carr, souhaite une interdiction nationale de l’application TikTok. Cependant, TikTok ne cède pas et attend toujours avec impatience un accord avec le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS).

Brendan Carr, un avocat actuellement commissaire de la Federal Communications Commission (FCC), est revenu à son sport préféré : dénigrer TikTok et appeler à un contrôle plus strict de l’application contrôlée par les Chinois par le gouvernement américain. À ce stade, a déclaré Carr, il y a très peu de confiance quant à la capacité de l’entreprise à gérer correctement les données des utilisateurs américains.

Carr a été nommé membre de la FCC par Donald Trump en 2017, et il a été un critique virulent de l’application de collecte de données pendant un certain temps. Selon les propres mots du commissaire, TikTok n’est pas « juste une autre application vidéo » mais « un outil de surveillance sophistiqué qui récolte de grandes quantités de données personnelles et sensibles » avec des liens directs avec la dictature communiste de Pékin.

Il y a quelques mois, Carr a demandé à Google et Apple de supprimer TikTok de leurs magasins d’applications respectifs ; dans une nouvelle interview avec CNN, le commissaire appelle désormais à une interdiction nationale malgré les efforts déployés par les deux parties – le gouvernement américain et TikTok – pour parvenir à un accord.

ByteDance, la société mère de TikTok, négocie actuellement avec le CFIUS une proposition qui devrait apaiser toute inquiétude concernant l’accès des autorités gouvernementales chinoises aux données TikTok relatives aux citoyens américains. La société a soi-disant migré toutes ces données vers des serveurs gérés par Oracle, mais il existe toujours une opinion bipartite sur la nature fondamentalement orwellienne de l’application.

Selon Carr, même le meilleur accord conclu par le CFIUS ne suffirait pas ; à ce stade « J’ai beaucoup de mal à regarder la conduite de TikTok en pensant que nous allons couper une construction technique qu’ils ne trouveront pas de solution », a déclaré Carr.

La nouvelle position exprimée par Carr reflète une « progression naturelle » dans sa réflexion sur TikTok, et elle est apparemment éclairée par le propre travail de la FCC pour limiter l’influence de la Chine sur les réseaux de télécommunications américains. En revanche, TikTok reste confiant quant à un accord satisfaisant avec Washington. « Le commissaire Carr n’a aucun rôle ni connaissance directe des discussions confidentielles avec le gouvernement américain concernant TikTok », a fait remarquer la société, « et il n’est pas en mesure de discuter de ce que ces négociations impliquent ».