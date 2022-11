Le meilleur drone de DJI est maintenant moins cher (et a un œil de moins)

Que propose le Mavic 3 Classic ?

Le nouveau membre de la famille Mavic 3 est un drone extrêmement complet qui a décidé de supprimer la caméra zoom (celle avec un capteur d’un demi-pouce), pour se concentrer uniquement sur le fantastique module stabilisé avec un micro capteur quatre tiers. Cela réduit évidemment le prix de base de l’appareil, puisqu’il parvient à descendre à 1 599 euros pour la version avec télécommande RC-N1 (celle de base dont a besoin le smartphone).

L’idée de DJI est de proposer le meilleur appareil photo qui existe pour un drone, en supprimant quelques fioritures comme le deuxième appareil photo, qui n’offrait pas la même qualité que le principal, basé sur un système Hasselblad. Cette absence est fondamentalement la principale différence que l’on retrouve dans le drone, puisque tous les modes d’enregistrement, les systèmes de détection d’obstacles, la vitesse de pointe, la portée de communication et absolument toutes les fonctionnalités restent identiques.

300 pour un appareil photo ?

Cela peut être abusif, mais vu ce qui a été vu, il semble que ce soit le cas. La suppression du téléobjectif a signifié une réduction de 330 euros par rapport au Mavic 3, donc ce Mavic 3 Classic est présenté à un prix plus attractif avec la suppression d’un composant qui n’était pas spécialement crucial dans le fonctionnement de l’équipement. Et c’est que de nombreux utilisateurs ont particulièrement remarqué le changement de niveau de détail et de qualité d’enregistrement lors du passage d’une caméra à une autre. Si vous aviez une qualité vidéo incroyable avec la principale, pourquoi la détériorer en mettant une vidéo avec zoom ? La résolution du capteur principal est excellente pour pouvoir faire des coupes en post-production et

Ce modèle Classic nous semble désormais plus précis, même s’il faut garder à l’esprit que son prix continue de marquer une gamme destinée aux professionnels ou aux passionnés qui peuvent l’utiliser professionnellement de manière occasionnelle.

Est-ce le meilleur drone ?

La série Mavic de DJI se caractérise par l’offre de trois piliers fondamentaux : la qualité d’image, la taille et la technologie. Si ce que vous recherchez est un drone pour réaliser des enregistrements spectaculaires et suffisamment de puissance pour traiter ultérieurement la vidéo dans les éditeurs, les Mavics sont le bon choix, même si vous devez garder à l’esprit que pour la taille et le poids qu’il gère, vous aurez besoin d’un appareil adéquat. licence qui permettra à l’appareil de voler dans certaines zones.

Si votre intérêt est sporadique et que vous ne souhaitez enregistrer que des choses à un niveau personnel, il ne fait aucun doute que la meilleure option est le DJI Mini, que ce soit dans sa dernière version Mini 3 ou la précédente Mini 2, car la qualité d’image est fantastique et Il ne pèse que 249 grammes, vous êtes donc exempté de licences et d’interdictions dans la plupart des endroits où vous souhaitez le faire voler. Prenez tous ces détails en compte avant d’acheter un drone.