Steam pour Chromebooks atteint la version bêta, élargissant la compatibilité

En bref : Google a commencé à laisser les utilisateurs de Chromebook tester Steam en alpha en mars sur une gamme limitée d’appareils. La nouvelle version bêta permet aux utilisateurs d’accéder plus facilement à Steam sur plus de modèles de Chromebook avec diverses améliorations de l’expérience utilisateur.

Google a publié cette semaine le client bêta Steam pour Chromebooks. Il ne prend toujours en charge que quelques appareils, mais la configuration système requise pour la version bêta est inférieure à celle de l’alpha.

Le Chromebook Steam alpha ne prenait en charge que sept déclinaisons matérielles, nécessitant au moins un processeur i5 de 11e génération et 8 Go de RAM. La version bêta ajoute la compatibilité avec les processeurs AMD Ryzen 5000 C-Series et Intel de 12e génération. Il prend également en charge les processeurs i3 ou Ryzen 3, bien qu’il recommande toujours au moins un i5 ou Ryzen 5 avec 16 Go de RAM.

Les nouvelles caractéristiques étendent la liste des Chromebooks compatibles à 20 modèles, y compris les nouveaux Chromebooks de jeu en nuage de Google :

Acer Chromebook 514 (CB514-1W)

Acer Chromebook 515 (CB515-1W)

Acer Chromebook 516 GE

Acer Chromebook Spin 514 (CP514-3H, CP514-3HH, CP514-3WH)

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W)

Acer Chromebook Spin 714 (CP714-1WN)

Acer Chromebook Vero 514

ASUS Chromebook CX9 (CX9400)

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5601)

ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip

Cadre pour ordinateur portable Édition Chromebook

Chromebook HP Elite c640 14 pouces G3

Chromebook HP Elite c645 G2

Chromebook HP Elite Dragonfly

Chromebook HP Pro c640 G2

IdeaPad Gaming Chromebook 16

Chromebook Lenovo 5i-14

Chromebook Lenovo Flex 5i 14

Lenovo Think Pad C14

En abaissant davantage la barrière à l’entrée, la version bêta de Steam Chromebook ne nécessite pas d’entrer en mode de développement. Les utilisateurs intéressés par la version bêta n’ont qu’à passer au canal bêta, saisir « chrome://flags#borealis-enabled » dans la barre d’adresse Chrome, redémarrer, rechercher Steam dans le lanceur ChromeOS et suivre les instructions de configuration qui s’affichent.

L’une des principales améliorations de la version bêta est un nouveau programme d’installation de jeu qui utilise un disque clairsemé et une montgolfière, ce qui aide les jeux qui téléchargent des éléments depuis l’extérieur de Steam. Le nouveau programme d’installation améliore également les performances du jeu grâce à la couche de compatibilité Proton.

Les performances générales devraient être meilleures dans la version bêta, qui ajoute le prise en charge de DirectX 12 et Vulkan 1.3. L’alpha recommandait uniquement aux utilisateurs de jouer en 1080p ou moins, mais la version bêta propose un système de mise à l’échelle pour améliorer l’apparence des jeux sur les écrans 1440p ou 4K. Google suggère toujours aux utilisateurs de sélectionner des résolutions inférieures.

La charge CPU inférieure de la version bêta avec Vulkan et DirectX par rapport à l’alpha devrait prolonger la durée de vie de la batterie. De plus, le système avertira les utilisateurs lorsque la batterie est faible, même dans les jeux plein écran exclusifs.

La page Steam ChromeOS de Google comprend une liste de jeux recommandés qui s’est étendue depuis l’alpha. Il se compose principalement de titres relativement anciens ou techniquement légers comme Stardew Valley, Tetris Effect: Connected, Tunic, Vampire Survivors, Yu-Gi-Oh! Master Duel, Doom 2016, Dark Souls : Remastered, Euro Truck Simulator 2 et bien d’autres.

Il n’y a toujours aucune indication sur le moment où Steam pour Chromebooks entrera dans la branche stable.