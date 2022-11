Lyft va libérer 13% de ses effectifs lors de la dernière vague de suppressions d’emplois

TL; DR : La dernière vague de suppressions d’emplois de Lyft verra la société de transport dire au revoir à 13 % de son personnel, soit environ 700 employés. Les co-fondateurs de Lyft, Logan Green et John Zimmer, ont annoncé les réductions jeudi dans une note de service adressée aux membres du personnel qui a été vue par le Wall Street Journal. Dans ce document, le duo a déclaré avoir travaillé dur au cours de l’été pour réduire les coûts de l’entreprise en ralentissant – puis en gelant – l’embauche, en réduisant les dépenses et en suspendant les initiatives qui n’étaient pas considérées comme essentielles.

Confrontés à une récession probable l’année prochaine et à la hausse des coûts d’assurance du covoiturage, les cofondateurs n’ont eu d’autre choix que de devenir plus maigres, ce qui les a obligés à se séparer d’employés supplémentaires.

Lyft a déclaré qu’il s’attend à ce que les licenciements coûtent entre 27 et 32 ​​millions de dollars, ce qui apparaîtra dans son rapport sur les résultats du quatrième trimestre.

Il s’agit de la deuxième vague de coupures en quatre mois pour le service de covoiturage. En juillet, Lyft a licencié une soixantaine d’employés. Selon le Journal, Lyft compte plus de 5 000 employés sur sa liste de paie et cela n’inclut pas les personnes qui conduisent pour l’entreprise.

Plusieurs entreprises axées sur la technologie ont ralenti l’embauche ou annoncé des suppressions d’emplois ces derniers temps. En juillet, la place de marché NFT OpenSea a réduit un cinquième de ses effectifs en raison de « l’hiver crypto ». Un mois plus tard, Snap a déclaré qu’il se séparait de 20% de son personnel et qu’il abandonnait la gamme de produits Snap Originals et le drone de poche Pixy avec caméra intégrée pour lutter contre les difficultés financières.

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, devrait licencier la moitié de la main-d’œuvre de la plate-forme pour réduire les dépenses d’exploitation. Plus tôt dans la journée, le fournisseur de services financiers Stripe Inc. a annoncé qu’il réduisait la taille de son équipe de 14 %.

Dans de nombreux cas, nous voyons des entreprises réduire leurs employés après avoir surembauché pendant la pandémie.

Les actions de Lyft sont en baisse de moins d’un pour cent aujourd’hui aux nouvelles. Depuis le début de l’année, cependant, l’action a perdu près de 69 % de sa valeur et se négocie actuellement à un peu moins de 14 $.